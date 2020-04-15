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15/04/2020 16:17

【新冠肺炎】傳德國考慮放寬社交管制，最快今晚公布

　　《經濟通通訊社１５日專訊》德國可能於今晚開始初步放寬對社交的限制，而丹麥部分兒童
返回學校，顯示歐洲在疫情上正慢慢取得進展。
　　德國總理默克爾將通過電話諮詢德國１６個地區的負責人，預計於今晚舉行新聞發布會，詳
細介紹放寬社交限制的細節，其中可能包括逐步開放企業和學校。德國家庭部長姬菲接受電視訪
問時已指出，德國的幼兒園必須一步一步恢復正常。（ａｌ）

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