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即市新聞

15/04/2020 09:27

《異動股》龍湖集團開市挫近７％，傳股東配股套現最多近２９億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖集團（００９６０）現價跌６﹒５％，報３７﹒４元兼穿
十天線（３８﹒６９元）；成交約９２萬股，涉資３４３５萬元。
　　外電引述銷售文件報道，龍湖集團有股東計劃向市場配售７８４０萬股股份，每股配售價為
３５﹒２５元至３６﹒７５元，較集團今日收市價４０元折讓約８﹒１％至１１﹒９％，預期套
現介乎２７﹒６４億至２８﹒８１億元。
　　現時，恆生指數報２４４９９點，升６４點或升０﹒２６％，主板成交２７﹒５９億元。國
企指數報９８６０點，升１３點或升０﹒１３％。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恆大（０３３３３）　　　１４﹒１０元　　　升２﹒１７％
　　龍光地產（０３３８０）　　　１３﹒２８元　　　升２﹒１５％
　　融創中國（０１９１８）　　　３６﹒３０元　　　升０﹒６９％
　　中國奧園（０３８８３）　　　　９﹒４０元　　　升０﹒２１％

　　萬科企業（０２２０２）　　　２６﹒２５元　　　無升跌
　　新城發展（０１０３０）　　　　７﹒２１元　　　無升跌
　　碧桂園　（０２００７）　　　　９﹒７１元　　　跌０﹒４１％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３２﹒８０元　　　跌０﹒６１％
　　龍湖集團（００９６０）　　　３７﹒４０元　　　跌６﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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