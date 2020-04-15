《異動股》龍湖集團開市挫近７％，傳股東配股套現最多近２９億

《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖集團（００９６０）現價跌６﹒５％，報３７﹒４元兼穿

十天線（３８﹒６９元）；成交約９２萬股，涉資３４３５萬元。

外電引述銷售文件報道，龍湖集團有股東計劃向市場配售７８４０萬股股份，每股配售價為

３５﹒２５元至３６﹒７５元，較集團今日收市價４０元折讓約８﹒１％至１１﹒９％，預期套

現介乎２７﹒６４億至２８﹒８１億元。

現時，恆生指數報２４４９９點，升６４點或升０﹒２６％，主板成交２７﹒５９億元。國

企指數報９８６０點，升１３點或升０﹒１３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國恆大（０３３３３） １４﹒１０元 升２﹒１７％

龍光地產（０３３８０） １３﹒２８元 升２﹒１５％

融創中國（０１９１８） ３６﹒３０元 升０﹒６９％

中國奧園（０３８８３） ９﹒４０元 升０﹒２１％



萬科企業（０２２０２） ２６﹒２５元 無升跌

新城發展（０１０３０） ７﹒２１元 無升跌

碧桂園 （０２００７） ９﹒７１元 跌０﹒４１％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒８０元 跌０﹒６１％

龍湖集團（００９６０） ３７﹒４０元 跌６﹒５０％

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（ｋｓ）

