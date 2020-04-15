《午市前瞻》港股已明顯轉勢，今輪反彈有機會上試２６０００點

《經濟通通訊社 日專訊》隔晚美股由低位反彈近三成，脫離技術性熊市，港股今早輕微

高開６４點報２４４９９點，本地地產股及手機設備板塊亦表現不俗，刺激恆指早段最多升１６

８點，惟其後內房及三桶油沽壓加重，拖累港股倒跌最多１１４點低見２４３２０點，隨後部份

重磅股轉強，恆指一度調頭升１１點，最終半日收報２４４１２點，軟２２點或０﹒０９％，主

板成交５８９﹒４２億元。國企指數報９８３８點，跌８點或０﹒０９％。

Ａ股兩市同樣好淡爭持，上證綜指報２８２３點，跌４點或０﹒１５％，成交１３６７﹒９

３億元人民幣。深證成指報１０５１０點，升３４點或０﹒３３％，成交２５８９﹒８１億元人

民幣。

重磅股個別發展，匯控（００００５）軟０﹒２４％，報４１﹒３５元；騰訊（００７００

）上升０﹒９６％，報３９８﹒８元；中移動（００９４１）滑０﹒６５％，報６１﹒６元；友

邦（０１２９９）跌１﹒６％，報７０﹒７５元；港交所（００３８８）微升０﹒０８％，報２

４９﹒６元；建行（００９３９）升０﹒１６％，報６﹒２８元。



＊美國或５月放寬社交限制措施，申洲揚逾４％＊



市場憧憬美國疫情逐步回落，美國總統特朗普表示，部分州份可能在５月１日放寬保持社交

距離措施，重新啟動經濟活動。申洲（０２３１３）揚４﹒０４％，報９２﹒６元；為今早表現

最佳藍籌，創科實業（００６６９）升１﹒２２％，報５８元；敏實（００４２５）走高０﹒７

８％，報１８﹒０４元；德昌電機（００１７９）升０﹒１５％，報１３﹒４４元；花旗將敏華

（０１９９９）的目標價下調１１％至７﹒６元，主要反映疫情令盈利預測降低。敏華挫２﹒４

２％，報４﹒４４元。

新減產協議列明２３個國家每日總計向全球市場減少９７０萬桶石油供應。但投資者認為Ｏ

ＰＥＣ＋破紀錄的減產規模，仍很難在短期內填補疫情對需求造成的打擊，隔晚油價繼續下挫，

三桶油走低，中石化（００３８６）跌１﹒４９％，報３﹒９８元；中石油（００８５７）跌１

﹒７２％，報２﹒８５元；中海油（００８８３）挫３％，報８﹒４２元；中海油服（０２８８

３）半日平收，報６﹒１５元。



＊股王騰訊兩遊戲稱霸，一度破４００元關＊



新經濟股今早表現亮眼，股王騰訊（００７００）受惠旗下《和平精英》及《王者榮耀》在

今年全球熱門遊戲榜單中包攬用戶使費排名的冠亞軍，半日升０﹒９６％，報３９８﹒８元，盤

中一度炒高１﹒４％破４００元關。心動公司（０２４００）獲中金首予跑贏大市評級，仍走低

１﹒６６％，報２０﹒８元。小米（０１８１０）今年累計回購逾３﹒４億股，買盤帶動，半日

揚３﹒１４％，報１０﹒５元。美團點評（０３６９０）升１﹒７４％，報９９﹒４５元；阿里

巴巴（０９９８８）走高１﹒８３％，報２００﹒６元。

外媒統計數據顯示，蘋果手機上月在中國內地的出貨量達２５０萬部，按年增長１９％，按

月大增４﹒１６倍。手機設備股普遍造好，瑞聲（０２０１８）升１﹒２８％，報３９﹒６５元

；舜宇（０２３８２）漲３﹒５５％，報１１３﹒８元；高偉電子（０１４１５）升１﹒５２％

，報２﹒０１元；中興（００７６３）微升０﹒２１％，報２４﹒１元；丘鈦科技（０１４７８

）升０﹒８７％，報９﹒３２元。



＊澄清未有計劃合併，中信証券及中信建投見回吐＊



中信証券（０６０３０）及中信建投（０６０６６）澄清未有計劃合併，中信証券軟０﹒５

３％，報１４﹒９２元；中信建投跌２﹒４３％，報６﹒８２元；中金（０３９０８）升１﹒１

８％，報１２元；ＨＴＳＣ（０６８８６）升０﹒１６％，報１２﹒８６元；招商證券（０６０

９９）走高１﹒３％，報８﹒５７元。

外電引述消息人士指，中國外滙管理局正評估新型肺炎疫情對企業境外發債情況的影響，當

中針對包括內房等企業的償債風險進行「摸底」。其中有多間內房企業已收到調研函，查詢如發

債受阻，如何解決資金問題。潤地（０１１０９）跌２﹒１２％，報３２﹒３元；中海外（００

６８８）挫２﹒４６％，報２５﹒７５元；融創（０１９１８）走低４﹒５８％，報３４﹒４元

；碧桂園（０２００７）軟０﹒５１％，報９﹒７元；傳龍湖（００９６０）有股東計劃向市場

折讓至少８％配股套現，半日插５﹒３７％，報３７﹒８５元。



＊溫鋼城：平安好醫生１００元先吃糊＊



隔晚市場憧憬美國重啟經濟活動，道指收漲逾５００點，惟道指期貨於亞洲時段倒跌，港股

半日高開低走。中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，港股倒跌主要因為市場預料

今晚美股會下跌，不過，港股目前已明顯轉勢，短期仍有上升空間。

他補充，港股今日曾試補２４６００點的下跌裂口，惟見明顯的阻力，料短期會先整固再上

補該裂口，若大市回調至２３８００點是吸納時機。另外，他認為今輪港股反彈有機會上試兩萬

六，畢竟疫情最壞的時期已經過去，市場開始炒各國何時重啟經濟。

對於近日升勢凌厲並繼續破頂的平安好醫生（０１８３３），溫鋼城籲不要高追。他認為，

平安好醫生的網上應診服務雖然在疫情爆發時期大吸用戶，未來相關服務亦將越來越流行，但該

股近日飆升，料在１００元附近有阻力。他建議，持貨貨不妨在９８至１００元先止賺，沒貨的

則待其回落至９０元附近再部署。（ｎｓ、ｆｚ）

