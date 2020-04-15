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15/04/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７﹒６億人幣，買龍湖建行沽融創騰訊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》市場憧憬美國疫情逐步回落，帶動股市上揚。隔晚美股道指急
升５５８點，恆指高開６４點，曾升１６８點一度高見２４６０３點，創逾一個月高位，之後大
市掉頭向下，中午收市報２４４１２，跌２２點。午後國際油價下滑，受道指期貨跌幅擴大至三
百多點拖累，恆指最多挫３４４點，跌穿上午低位，見２４０９０點全日低位。恆指收報
２４１４５，跌２９０點或１﹒１９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒６億元人民幣，增加２９﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是龍湖集團（００９６０）、建設銀行（００９３９）、平安好醫生（０１８３３）；淨
賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油
（００８８３）。
　　主板成交１１２０﹒６８億元增加０﹒５％。其中港股通成交２１３﹒３億元，佔總成交
１９％。

＊收市後獲大股東增持，龍湖淨流入逾５億＊

　　龍湖集團大股東收市後增持４２０萬股，涉１﹒５３億元，龍湖集團下跌７﹒８７％，報
３６﹒８５元；但獲北水熱情掃貨，淨流入５﹒２１億元。
　　建行下跌０﹒９６％，報６﹒２１元；平醫升４﹒４３％，報９４﹒２５元；北水分別流入
５﹒１９億元及１﹒９２億元。
　　有傳國國家外匯管理局正在評估新冠肺炎疫情於全球爆發對企業境外發債情況的影響，當中
針對包括內房等企業的償債風險進行「摸底」。融創中國下跌７﹒０７％，報３３﹒５元；今日
遭北水拋棄，淨流出金額８﹒９７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　龍湖集團　　　　（００９６０）　　　　　　５﹒２１
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　５﹒１９
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　　１﹒９２
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒８６
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒５５

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－８﹒９７
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－２﹒２８
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－１﹒０８
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－０﹒６０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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