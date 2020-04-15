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15/04/2020 10:54

【香港政情】林鄭：特區政府堅定地維護香港自身的安全和穩定

　　《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥於「全民國家安全教育日」網站開通致辭指
，國家安全是安邦定國的重要基石，香港特別行政區作為中華人民共和國不可分離的部分，有憲
制責任維護國家安全，而國家安全亦關乎香港居民的切身利益。因此，特區政府須增強憂患意識
，做到居安思危。
　　林鄭月娥指出，去年年中因「反修例」而引發的大量暴力事件，挑戰香港的法治，危害市民
的安全，更出現了極端化、近乎恐怖主義的行徑，包括自製炸彈、私藏槍械、襲擊警務人員等；
而在社交媒體上散播大量的冷血和仇恨言論，令人身安全受到更大的威脅，這些違法活動若未能
有效遏制，將有可能提升到危害國家安全的層面。她強調，特區政府堅定地維護香港自身的安全
和穩定，不單是對香港特別行政區負責，也是對中央人民政府負責。
　　林鄭月娥指，隨著香港與內地金融市場進一步互聯互通，加上香港作為全球最大的離岸人民
幣業務中心，確保香港金融安全更顯得重要。她續指，香港擁有完善的機制，包括穩健的儲備、
充足的銀行流動性、行之有效的聯繫匯率、嚴格的風險管理要求以及公平、透明並與國際接軌的
監管制度等等，有能力應對可能出現的挑戰。（ｃｗ）（ｚｚ）

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