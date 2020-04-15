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15/04/2020 19:16

【新冠肺炎】機管局：３月客運量按年跌９１％至５８萬人次

　　《經濟通通訊社１５日專訊》香港機場管理局表示，受新型肺炎疫情影響，香港國際機場３
月份客運量及飛機起降量，比去年同月分別下跌９１％及６７％至５７﹒６萬人次及１﹒２萬多
架次；貨運量亦比去年同期下跌１２﹒４％，跌至３７﹒８萬公噸。
　　機管局表示，由３月２５日起，香港國際機場的過境及轉機服務已暫停，所有從海外國家及
地區乘搭飛機抵港的非香港居民亦不准入境，因此３月份的旅遊需求非常疲弱，多間航空公司取
消航班。（ｃｌ）

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