《再戰明天》特朗普與Ｇ７討論疫情，美國公布首次申請失業金人數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），美總統特朗普與Ｇ７領袖開視頻會議討論肺

炎疫情，美國公布首次申請失業救濟金人數。



＊美總統特朗普與Ｇ７領袖開視頻會議討論肺炎疫情＊



在外圍重要經濟活動上，明日，美國總統特朗普與Ｇ７領導人舉行視頻會議，討論新冠疫情

。此外，歐洲央行總裁拉加德和央行執委帕內塔通過視頻參加世行╱ＩＭＦ春季會議。

本港時間明午４：３０ｐｍ，英倫銀行公布季度信貸條件調查。

９：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員鄧雷羅發表網絡演說，主題為疫情

期間的貨幣政策。

４：００ｐｍ，歐盟外長開視頻會議。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布整體資本流動和長期資本流動。

明早９：３０ａｍ，澳洲公布３月失業率，料由５﹒１％升上５﹒４％；就業人口變動料由

上升２﹒７萬變為下跌３萬。

５：００ｐｍ，歐元區公布２月工業生產（經季節調整），月率料由２﹒３％逆轉為下滑

０﹒１％；年率跌幅維持於１﹒９％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布２月製造業銷售，月率料由下跌０﹒２％升上０﹒１％。同時，

美國公布３月建築許可，月率跌幅料由６﹒３％擴闊至１０﹒７％。美國３月新屋動工料由

１５９﹒９萬下滑至１３０萬；月率跌幅料由１﹒５％擴大至１８﹒７％。首次申請失業救濟金

人數料由６６０萬下降至５５０萬；連續申請失業救濟金人數料由７４５﹒５萬增加至１３２６

萬。



＊山東黃金派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：山東黃金（０１７８７）和華立大學集團（０１７５６

）。（ｈｏ）

