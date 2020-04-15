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15/04/2020 17:04

莎莎第四季營業額按年下跌５６﹒５％，港澳同店銷售跌６０％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》莎莎國際（００１７８）公布截至今年３月底止第四季度銷售
數據。期內，集團整體零售及批發業務營業額（計及已終止的新加坡零售業務）按年下跌
５６﹒５％至８﹒９２億元。

＊港澳市場第四季營業額下跌６２％＊

　　其中，港澳市場第四季零售及批發營業額按年下跌６２％至６﹒５８億元，同店銷售則按年
跌５９﹒６％，主要由於內地客的交易宗數急跌８０﹒８％，雖然本地客按年上升４﹒１％，但
整體交易宗數仍然錄得４３﹒４％跌幅。而本地客及內地客的每宗交易平均金額分別下跌
１９﹒９％及上升２﹒８％；整體每宗交易平均金額下跌３４﹒６％。
　　於第四季度，香港及澳門以外之市場（包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿）的零
售及批發業務營業額則下跌２７％，主要受新型冠狀病毒擴散影響，中國內地及馬來西亞的大部
分零售店由２月初及３月中旬分別開始暫停營業，導致第四季的營業額分別下跌５１％及
１６﹒９％。

＊莎莎零售店數目按季減少３０間＊

　　於３月底，莎莎共有２３５間零售店，按季及按年分別減少３０間及３９間，其中港澳市場
有１１２間零售店，按季及按年分別減少３間及６間。
　　莎莎預期，經營環境將持續嚴峻，集團將繼續加強各項減省整體成本措施，以維持競爭力和
減少虧損，並盡最大努力保障員工的生計。集團已於本財政年度下半年關閉９間店舖，未來將繼
續縮減香港市場的店舖網絡及向未約滿的業主尋求短期租金減免。此外，集團亦已採取各種降低
營運成本的措施，包括精簡人手、採取減薪及放無薪假等。
　　集團續指，由於現時以本地客的銷售貢獻為主，將繼續調整產品組合。而為保存現金水平和
控制產品過期的風險，亦會繼續嚴格控制存貨水平，淘汰銷售表現欠佳或存貨過多的產品。
（ｙｗ）

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