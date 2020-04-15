【新冠肺炎】本港新增４宗新型肺炎確診，另發現１宗登革熱個案

《經濟通通訊社１５日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增４宗
確診感染新型冠狀病毒肺炎個案，當中包括三男一女，年齡介乎２２至６０歲之間，其中兩名為
大學生，全部有外遊記錄，累計１０１７宗。
她續指，本港亦錄得１宗確診感染登革熱個案，該確診男性年齡為８４歲，居住在元朗崇山
新村，４月３日發燒，４月７日確診感染登革熱，無外遊記錄，屬本地個案。（ｂｎ）
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