《小傳日記》魚缸又洩氣，暫守兩萬四；油價又轉勢，三桶油閉翳

《小傳日記》隔晚花旗國魚缸全線造好，皆因總統侵侵話５月可以重啟部分州嘅經濟，不過

美指期貨亞洲時段就唔爭氣，全部腳軟。香江魚缸今早開頭仲吃住花旗國嘅勢，高開６４點報

２４４９９點，盤中早段一度升１６８點高見２４６０３點，嘗試補上此前嘅下跌裂口。神州人

行之後突然下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率２０個基點，可惜美股期貨愈跌愈勁，拖累香江魚

缸由升轉跌。加上油價午後又轉跌，三桶油繼續跑輸藍籌，魚缸最低見２４０９０點，最終全日

蒸發２９０點或跌逾１巴仙，收報２４１４５點，主板成交１１２０﹒６８億元，較上日多半巴

仙。國企指數報９７２４點，跌１２２點或跌逾１巴仙。

Ａ場兩市同樣係反覆向下。上證綜指報２８１１點，跌１６點或跌逾半巴仙。深證成指報

１０４１７點，跌５８點或跌逾半巴仙，兩市合計成交６４１０﹒７１億元人民幣。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）跌１巴仙，報２４７銀；ＱＱ（００７００）企穩

，報３９５銀；建行（００９３９）下滑１巴仙，報６﹒２１銀；神州移動（００９４１）挫近

２巴仙，報６０﹒９銀；友邦（０１２９９）走低超２巴仙，報７０﹒３銀；平保

（０２３１８）軟半巴仙，報７６﹒８銀；匯控（００００５）跌２巴仙，報４０﹒６銀。



＊燃油需求減油佬齊向淡，賭佬已調整跌市見堅挺＊



雖然早幾日沙特同埋俄羅斯達成減產協議，但花旗國仲未加入呢個Ｐａｒｔｙ，搞到「孖屐

」都質疑協議嘅成效，加上估計全球產油國新達成嘅減產協議並唔可以抵銷新冠疫情對燃料需求

破壞，國際油價插水，石油佬今日繼續跳水。中石油（００８５７）蒸發逾４巴仙，報２﹒７８

銀；中海油（００８８３）碌低逾５巴仙，報８﹒２３銀；中石化（００３８６）插低近４巴仙

，報３﹒８８銀；中海油服（０２８８３）唔見逾３巴仙，報５﹒９６銀。

最近美銀證券話唔使對濠賭佬太悲觀，皆因濠賭佬自今年１月新型肺炎疫情爆發以來，股價

都調整咗三成半，相信板塊已為最壞情況做好準備，風險回報亦都吸引。濠賭佬今日都算跑贏大

市，銀娛（０００２７）軟近１巴仙，報４７﹒９５銀；金沙（０１９２８）走低近１巴仙，報

３０銀；永利（０１１２８）跳高近１巴仙，報１３﹒０２銀；澳博（００８８０）彈起逾１巴

仙，報７﹒６５銀；新濠國際（００２００）鏟高近４巴仙，報１３﹒１８銀。



＊資金見流入金蝶升到凸，手機銷量彈舜宇表現讚＊



話說軟件佬都沉寂咗一排，今日見到有資金流入，終於到佢發威啦！金軟（０３８８８）起

哄近４巴仙，報２５﹒１銀；微盟（０２０１３）炒高近４巴仙，報５﹒２６銀；金蝶國際

（００２６８）抽高近半成，報１１銀仲要破頂；但有啲就唔生性，中軟國際（００３５４）碌

低逾２巴仙，報４﹒２６銀；中國有贊（０８０８３）唔見逾３巴仙，報０﹒６４銀。

蘋果公司嘅ｉＰｈｏｎｅ手機３月喺神州嘅出貨量見反彈，按年增長近兩成至２５０萬部。

收到喜訊嘅手機佬奈何就辱榮互見。舜宇光學（０２３８２）抽高逾１巴仙，報１１１﹒４銀；

比亞迪電子（００２８５）鏟高近５巴仙，報１５﹒３銀；富智康（０２０３８）插低逾３巴仙

，報０﹒９１銀；瑞聲科技（０２０１８）插水近２巴仙，報３８﹒５銀；丘鈦科技

（０１４７８）潛水近２巴仙，報９﹒１銀。



＊內房遭摸底融創真濕滯，體品有援軍裕元升得甘＊



話說神州外匯管理局喺度評估緊，疫情爆發期間嘅企業境外發債情況，最簡單就梗係去摸下

底，怕班內房佬有違債風險，有傳好多神州磚頭佬已經收到信件，係咪意味住阿爺知道某啲房企

盤數唔得呢？所以今日內房都潛曬水，融創中國（０１９１８）挫逾７巴仙，報３３﹒５銀；中

海外（００６８８）跌逾３巴仙，報２５﹒６銀；龍湖集團（００９６０）跌近８巴仙，報

３６﹒８５銀；華潤置地（０１１０９）挫逾３巴仙，報３１﹒８５銀；碧桂園（０２００７）

潛逾２巴仙，報９﹒５５銀；中國恆大（０３３３３）微跌逾１巴仙，報１３﹒６銀。

歐洲好多企業都捱唔住，連帶神州好多企業都無訂單，例如衫褲鞋襪咁，不過德國

Ａｄｉｄａｓ收到３０億歐貸款，起碼可以頂一頂住，所以主要代工廠裕元集團（００５５１）

都跟漲逾１巴仙，報１３﹒２２銀；安踏體育（０２０２０）飛起近４巴仙，報６１﹒６銀；

３６１度（０１３６１）無升跌，報１﹒２銀；特步國際（０１３６８）跌唔夠半巴仙，報

２﹒６３銀；滔搏（０６１１０）升近４巴仙，報９﹒４１銀。請請！



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