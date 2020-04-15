【經濟失速】ＩＭＦ料今年中國經濟增長１﹒２％，金融壓力增加

《經濟通通訊社１５日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預計，受新型肺炎疫情影響，今

年中國經濟增長預測１﹒２％，較去年的６﹒１％顯著放緩，但料明年急速反彈至９﹒２％。

ＩＭＦ預計，中國今明兩年通脹率分別為３％和２﹒６％。

不過，ＩＭＦ強調，在疫情衝擊下，中國金融狀況相對其他國家穩定，但面對疫情、經濟增

長放緩，個別環節金融壓力增加。

ＩＭＦ發表最新《環球金融穩定報告》指，中國相對較少外部金融聯繫，主要金融機構及企

業由國家擁有，而中央政府亦推出具前瞻性的措施，以穩定市況及市場情緒。人民銀行亦為銀行

間市場提供充足流動性，並下調政策利率，都令金融系統相對穩定。

但報告亦提出，疫情加上中國經濟增長明顯放緩，會加大金融壓力，例如中小型銀行資產負

債表將進一步轉弱，因為缺乏資本以支持其小型貸款客戶。此外，大型發展商因銷售急速放緩，

導致相關信貸及流動性風險上升。



＊香港經濟料收縮４﹒８％，歐元區收縮７﹒５％＊



隨著疫情肆虐全球，多國經濟亦一度陷入停擺，ＩＭＦ預計今年全球經濟將收縮３％。而對

比上一次經濟衰退是２００９年的全球經濟收縮０﹒１％。

ＩＭＦ經濟學家Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ表示，全球經濟將會經歷大蕭條以來最大的衰

退，嚴重程度已經超過了十多年前的全球金融危機。

ＩＭＦ的報告預料，香港今年經濟收縮４﹒８％，收縮幅度大過去年的１﹒２％，但預計明

年經濟重新增長３﹒９％。

報告估計，香港今明兩年通脹率分別為２％及２﹒５％。至於今年失業率預料升至４﹒５％

見頂，高於去年的３％，明年亦將會回落至３﹒９％。

另外，ＩＭＦ預計，今年美國和歐元區經濟將分別收縮５﹒９％和７﹒５％，明年同樣回復

增長至４﹒７％。英國今明兩年則估計為收縮６﹒５％及增長４％。（ａｃ）

