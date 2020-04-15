油股內房拖累，港股先高後回，全日挫２９０點報２４１４５

《經濟通通訊社１５日專訊》憧憬美國短期重啟經濟活動，隔晚美股急漲，不過摩通及富國

銀行上季業績遠遜預期。市場關注企業盈利表現，港股今日僅高開６４點報２４４９９點。隨後

人行宣佈今日落實首階段定向降準，並再開展１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率下

調２０基點，帶挈港股早段最多升１６８點見２４６０３點，見一個月高。惟之後港股回吐壓力

增加，開始倒頭向下，石油股及內房跌幅明顯。午後，美股道指期貨跌幅擴大至逾１％，加上油

價亦轉跌，加劇港股沽壓，尾段跌幅加深，最低見２４０９０點跌３４５點，最終收報

２４１４５，跌２９０點或跌１﹒１９％，主板成交１１２０﹒６８億元，與上日持平。國企指

數報９７２４，跌１２２點或跌１﹒２５％。

人民銀行加碼放水並未利好Ａ股，上證綜合指數報２８１１，跌１６點或跌０﹒５７％，深

成指數報１０４１７，跌５８點或跌０﹒５６％，兩市成交６４１０﹒７１億元人民幣。

重磅股普遍下跌，匯控（００００５）挫２﹒０５％，報４０﹒６元；騰訊（００７００）

無升跌，報３９５元；港交所（００３８８）跌０﹒９６％，報２４７元；友邦（０１２９９）

滑２﹒２３％，報７０﹒３元；中移動（００９４１）跌１﹒７７％，報６０﹒９元；建行

（００９３９）軟０﹒９６％，報６﹒２１元。



＊油價偏軟，三桶油包辦最差藍籌＊



市場預料，即使產油國達成減產協議仍不能抵銷疫情對燃料需求的破壞，油價周二繼續下挫

，三桶油全線走低，並包辦最差表現的三隻藍籌股。中海油（００８８３）瀉５﹒１８％，報

８﹒２３元；中石油（００８５７）挫４﹒１４％，報２﹒７８元；中石化（００３８６）跌

３﹒９６％，報３﹒８８元；Ｆ三星原油期（０３１７５）走低１０﹒６６％，報４﹒３６元；

ＦＧＸ原油（０３０９７）跌３﹒２３％，報２﹒１元。

內房股普遍向下，龍湖（００９６０）被傳有股東計劃向市場折讓配股，急挫７﹒８８％，

報３６﹒８５元；外電報道指，國家外滙管理局正針對包括內房等企業的償債風險進行「摸底」

，較高槓桿的內房融創中國（０１９１８）走低７﹒０７％，報３３﹒５元；潤地

（０１１０９）副總裁陳剛據報受查，或涉上海虹口圍標，滑３﹒４８％，報３１﹒８５元；中

海外（００６８８）跌３﹒０３％，報２５﹒６元；萬科企業（０２２０２）挫２﹒８６％，報

２５﹒５元。

物管股先升後回，鑫苑服務（０１８９５）計劃回購最多２５００萬股，逆市抽升

９﹒８３％，報１﹒９元；奧園健康（０３６６２）急挫８﹒５６％，報６﹒９４元；新城悅服

務（０１７５５）瀉７﹒９７％，報１７﹒０８元；雅生活服務（０３３１９）跌６﹒２３％，

報３８﹒４元；藍光嘉寶服務（０２６０６）走低５﹒９８％，報４４﹒０５元；佳兆業美好

（０２１６８）跌７﹒０８％，報２７﹒５５元。



＊憧憬各國重啟經濟活動，出口股上升＊



歐美病例上升速度續見緩和，市場憧憬各國重啟經濟活動，有利出口股表現。申洲國際

（０２３１３）漲２﹒８１％，報９１﹒５元，為最大升幅藍籌股；創科實業（００６６９）升

０﹒７９％，報５７﹒７５元；耐世特（０１３１６）揚２﹒７％，報４﹒１８元；敏實

（００４２５）跌１﹒１２％，報１７﹒７元；敏華（０１９９９）滑２﹒４２％，報４﹒４４

元。

軟件股逆市獲追捧，金山軟件（０３８８８）揚３﹒５１％，報２５﹒１元；金蝶國際

（００２６８）飆４﹒５６％，報１１元；微盟集團（０２０１３）漲３﹒９５％，報５﹒２６

元；網龍（００７７７）跌２﹒４３％，報２０﹒０５元；中軟國際（００３５４）跌

２﹒２９％，報４﹒２６元；美圖公司（０１３５７）跌３﹒４３％，報１﹒４１元。

汽車股個別發展，比亞迪（０１２１１）子公司完全重組，並更名為比亞迪半導體，以引入

戰略投資者，走高１﹒７９％，報４２﹒６元；贛鋒鋰業（０１７７２）預期今年首季盈利按年

下降介乎９６％至９７％，瀉６﹒３９％，報２６﹒３５元；吉利（００１７５）軟０﹒８９％

，報１１﹒２元；廣汽集團（０２２３８）跌２﹒３１％，報６﹒３５元；華晨中國

（０１１１４）升１﹒３８％，報６﹒６３元。（ｙｋ）

