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15/04/2020 08:40

【新冠肺炎】全國昨新增確診４６宗，包括黑龍江８宗本土病例

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地新型冠狀病毒疫情有明顯反彈跡象，黑龍江省成為抗疫新
戰場。國家衛健委今早最新通報，４月１４日，全國新增確診新冠肺炎病例４６宗，其中境外輸
入個案佔３６宗，１０宗為本土病例，包括黑龍江８宗，廣東２宗。新增１宗死亡病例，死者來
自湖北；新增治癒出院病例７８宗；新增疑似病例１１宗，其中１０宗為境外輸入，１宗本土病
例。
　　截至４月１４日，全國累計確診病例８２２９５宗，累計死亡人數３３４２人；現有確診病
例１１３７宗，其中重症１１３宗；現有疑似病例７３宗；累計治癒出院病例７７８１６宗。
　　境外輸入現有確診病例９０４宗，其中重症病例４５宗，現有疑似病例７２宗。累計確診病
例１５００宗，累計治癒出院病例５９６宗。

＊新增無症狀感染者５７人，澳門台灣昨無新增確診＊

　　全國昨天新增無症狀感染者５７人，其中境外輸入個案僅佔３人。當日有７宗轉為確診病例
，其中的５宗為境外輸入個案。當日解除隔離３２人。目前尚在醫學觀察共有１０２３名無症狀
感染者，其中境外輸入佔２３７人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１４５０宗，香港單日再新增３宗至１０１２宗（４３４
人出院，４人死）；澳門維持４５宗（１５人出院）；台灣維持３９３宗（１２４人出院，６人
死）。
　　湖北省全面解封後繼續無新增確診病例，全省累計確診維持６７８０３宗；新增１宗死亡病
例，死者並非來自武漢，全省累計死亡病例３２２２宗；新增治癒出院病例３９宗，累計至６４
４０２宗；現有確診病例１７９宗，其中重症病例５７宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

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