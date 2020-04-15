【新冠肺炎】民航安排臨時包機接回中國公民，其中留學生佔其大半

《經濟通通訊社１５日專訊》３月４日至４月１２日，國家民航局共安排１６架次臨時航班
協助在伊朗、意大利、英國、美國、西班牙的２７４４名中國公民回國，其中留學生１４４９名
。
另外，民航局表示，北京大興國際機場日前啟動第二批次轉場工作。第二批次轉場完成之後
，南航、東航在首都機場運行航班的６０％將轉場到大興機場。４月１２日至２５日，大興機場
第二批次轉場後，實際增量約一日６班，預計日均航班７５班，相當於航班計劃的１２％。（ｊ
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