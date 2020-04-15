【人行操作】光證：降準實施對ＭＬＦ做部分置換，支持實體經濟

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行在本輪定向降準首次實施日釋放長期資金約２０００

億元（人民幣．下同）同時，今日在公開市場開展了１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

，期限一年，中標利率為２﹒９５％，較上一次下調了２０個基點。光大證券首席固定收益分析

師張旭指出，本周五（１７日）將有２０００億元ＭＬＦ到期，今日僅僅操作了１０００億元，

看似是在縮量操作。但需要注意的是，今日除１０００億元ＭＬＦ操作外，還有２０００億元的

定向降準資金投放，兩者合計３０００億元，超過了２０００億元的ＭＬＦ到期量，規模反而是

增加的。從某種意義上講，這更像是用定向降準對ＭＬＦ做了部分置換。這種置換在資金的成本

上、期限上、用途上都有助於提高金融機構精準支持實體經濟的能力。

報告提及，今年一季末，金融機構超儲率為２﹒１％，較去年同期提高了０﹒８個百分點；

季調後的超儲率為２﹒７％，較去年末提高了０﹒９個百分點。無論是季調前還是季調後的數據

都不高，且遠低於國際金融危機時的２００８年四季度。這說明貨幣政策的傳導是順暢的，資金

並沒有在銀行體系內淤積。綜合來看，４月以及此後一段時間內信貸和Ｍ２仍會保持較高且合理

的增速。（ｗｌ）

