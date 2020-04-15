【海航動向】６點半通知９點半表決，海航為自救炮製玩火一夜

《經濟通通訊社記者楊英傑１５日報道》海航集團旗下「１３海航債」今日到期，規模高達

１１﹒５億元（人民幣．下同），深陷債務泥沼的海航集團遲遲未拋出任何展期方案，正當部分

債券投資人處於一片茫然之際，昨晚（１４日）海航使出了前無古人的「神操作」，突然宣布就

債券延期兌付進行商討，由通知、開會、表決到結束不過數小時，當然這種毫不尊重投資人的做

法觸怒了內地財經圈。

有不少投資人反映，他們是於昨晚下午６時半收到郵件，海航集團通知於當晚８時召開債券

持有人會議，協商債券延期一年兌付，投資人若要參會則必須在７時前進行登記。換言之投資人

就算即時收到了通知，也只有半小時申請參加債券持有人會議，準備材料的時間亦不夠，更何況

部分機構投資者已經下班，無法在半小時內完成蓋公章等程序，無法參加會議。

投資人即便成功參會，但會議亦是以「倍速狀態」舉行的，８時開始的重要會議，延期兌付

議案的最遲表決時間竟然是９時半，留給投資人發問的時間根本不夠。坊間流傳一份海航持有人

會議記錄顯示，海航代表並無參會，只派出了主要承銷人安信證券主持會議，期間發問的投資人

無不激動憤怒，質疑突擊開會並不合法，安信證券拒答關於會議安排的一切問題，只強調會議是

按照會議規則召開的，有投資人大罵安信的行徑會遺臭萬年。

另外，投資人的憤怒亦反映在海航集團其他債券的價格上，今日「１５海航債」開盤即遭狂

沽，更觸發臨時停牌，全日債價挫２５﹒７５％，每百元債券在市場上僅值２９﹒１元。



＊不設現場點票，傳議案獲通過＊



由於今次會議是以電話會議形式進行，所以表決方式亦十分「別出心裁」，投資者須通過電

子郵件將相關議案表決文件送達指定郵箱，不設現場點票。對於表決結果，海航集團表示，在債

權人會議投票完成後，將如實披露相關信息。

海航選擇在債券前夕突擊開會，自然是希望會議在低投票率下表決通過決議，那麼結果會否

如其所願呢？據美國資訊機構ＲＥＤＤ報道，有關議案已獲得通過，海航集團免於違約。

有機構人士表示，海航債券持有人會議在程序上存在很大的瑕疵，就算今次表決合法且通過

了延期支付，但對海航集團的信用造成極大傷害，投資者信心大受影響，海航日後要再融資將舉

步維艱。

海航集團在會議結果後發出一封道歉信，解釋指由於投資人數量較多，會議通知和準備工作

存在一定不足，使得會議程序較為倉促。

