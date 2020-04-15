【ＦＯＣＵＳ】侵侵「甩鍋俠」上身，重啟經濟之爭遠未完

【ＦＯＣＵＳ】花旗國肺疫確診人數突破６１萬之鉅，惟近日「甩鍋俠（卸責）」上身的侵

侵，正摩拳擦掌醞釀５月重啟經濟大計；背後或反映他面對過去４周失業大軍總數勢超

２０００萬，以及ＩＭＦ預計當地全年經濟衰退５﹒９％，生怕總統連任敗北的焦慮。

憧憬經濟活動恢復，標指周二（１４日）大升３﹒１％至一個月高位，不過白宮御用傳染病

頂級顧問福奇就再次跟侵侵唱反調，警告第二波感染並非不可避免。隨著前副總統拜登代表民主

黨挑戰侵侵總統寶座的大局已定、州政府與聯邦政府就何時重啟經濟的矛盾升級，圍繞抗疫、解

封、救市、甩鍋，花旗國政壇的新一場好戲料才剛剛開始。



＊失業、衰退煎熬連任夢，放風５月前解封＊



若留意侵侵近日的推特和記者會，用「甩鍋俠（卸責）」形容他應最合適不過－－於白宮周

一（１３日）的每日抗疫簡報會上，他放言，「我們所做一切都是對的

（ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｗｅ ｄｉｄ ｗａｓ ｒｉｇｈｔ」；在此之前不到８小時，並發出

逾３０條推文逐一指摘世衛、中國、奧巴馬、各州長、民主黨、眾議院、紐時等媒體……最新則

是宣布暫停向世衛撥款。

就抗疫嚴重誤判甩鍋之外，侵侵並正摩拳擦掌醞釀重啟花旗國經濟大計，其首席經濟顧問庫

德洛最新稱，總統本周料有關於重新開放經濟指引的重大宣布。眼下花旗國新增確診仍以每日逾

２﹒５萬的速度上升（總數已逾６１萬），單日新添亡魂周二更錄逾２４００例新高，感染曲線

未見趨平，何解侵侵已放風指期望５月１日或之前解除大封鎖？

看看失業數據及增長預測，應不難理解侵侵內心的焦慮。過去３周，美國首次申領失業救濟

已累計１６００萬人，勞工部將於周四公布的新一周數據，將失業大軍總數再推升至

２０００萬以上已板上釘釘；經濟學家預估失業率最早本月飆升至２０％，ＩＭＦ就預計花旗國

今年ＧＤＰ衰退５﹒９％（高盛料第二季按年衰退１１％）；而歷史顯示，過往７位在選舉前經

歷經濟衰退的總統，僅有兩位成功連任。



＊州長專家齊質疑，拜登：須先認總統失敗＊



不過，急於拼連任的侵侵，尚未宣布具體經濟重啟日期，就已遭遇來自各州的阻力，並以疫

情風眼紐約州州長庫莫最強硬。針對侵侵宣稱自己擁有「全部權力（ｔｏｔａｌ

ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）」取消各州抗疫措施，庫莫警告，此舉可能引發幾十年未現的憲制危機，

明言不會遵守總統在不安全的情況下可能下達的有關重新開放紐約州的任何命令。

紐約州並與新澤西、賓夕法尼亞等７個東岸州達成協議，就逐步放寬各州的限制協調；而西

岸的加州、俄勒岡、華盛頓州亦宣布類似協議，大有與特朗普分庭抗禮之意。耐人尋味的是，上

述１０州組成的「抗疫聯盟」，除了麻省外其餘９州州長均為民主黨人。

重啟經濟計劃並受到白宮御用傳染病頂級顧問福奇的質疑，他直言，５月１日的「目標日期

」有點過於樂觀，強調任何解封動作都應是逐步，而非一次性全部。他並稱，展望未來，第二波

感染並非不可避免。

至於聯儲的看法，頗受白宮青睞的聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，封鎖措施令美國產

出每天損失約２５０億美元，這不能無限期持續下去；芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯則指，無

論決定甚麼方案，都需要防止疫情復發，防止再次實施大規模社交疏離措施。

隨著前副總統拜登幾已鐵定代表民主黨挑戰侵侵總統寶座，他強調，「在準備重新開放美國

時，必須首先承認特朗普政府對新型冠狀病毒大流行的反應失敗」，並指三大條件須包括確診案

例急降、廣泛的快速測試、醫療系統為可能的再次爆發做好準備。可以預想，圍繞抗疫、解封、

救市、甩鍋，花旗國政壇的新一場好戲料才剛剛開始。

