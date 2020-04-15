【世紀戰疫】「隱形敵人」積塵如山，美淪震央非一日之寒

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》新冠肺炎全球確診最新突破２００萬、不治近１２萬

，摧枯拉朽之勢似仍未熄火。歐美口罩、防護服、呼吸機等基本物資奇缺，從紐約、香港到意大

利、西班牙，多地醫療系統更逼近極限甚至崩潰；就連早前的疫情「大好友」美國總統特朗普亦

直認，「走廊到處都是裹屍袋，我見所未見。」

如果時光可以倒流，微軟創始人Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ早在２０１７年２月即警告，「一生

中將發生高度致命的全球大流行」，是否徒增嘆息？無論今次疫情會否如新加坡總理李顯龍所指

「自然消散需時數年」，「後疫情」的世界勢開啟劇變。



＊特朗普嚴重誤判，惟根源在醫療體系＊



自１月２３日武漢封城計，短短兩個月多，「無差別攻擊」的ＣＯＶＩＤ－１９病毒已攻陷

全球逾１８０國。中國犧牲ＧＤＰ堅壁清野式抗疫固然史無前例，惟最震撼的，莫過於２０１９

年於全球衛生安全（ＧＨＳ）指數排名第一的美國，竟淪為全球疫情的「震央」，確診人數截至

周二（１４日）已高逾６０萬之鉅。

更末世感的是，堪稱最繁華、最現代、最富裕的大都會紐約，深陷死亡風眼－－皇后區醫院

的走廊放滿屍袋、中央公園變身野戰醫院、殮房不堪重負須挖壕掩埋……

究其禍首，固然與總統特朗普的個人嚴重誤判－－為維持美股牛市一再粉飾太平、剛愎自用

以為一切盡在掌握、歪曲疫情警告是民主黨為首的「深層政府」的又一陰謀……脫不了關係，但

最根本恐在於美國醫療體系，冰凍三尺非一日之寒。



＊病床數目遜８０年代，人均不及意大利＊



據美國醫院協會（ＡＨＡ）最新數據，全美共有醫院６１４６間，病床９２﹒４萬張，少於

１９８３年時的逾百萬張水平。何解經濟愈發展，病床數目反而愈少？以致面對突如其來的新冠

肺炎疫情，不得不大興臨時醫院乃至出動海軍醫療鑑？

此與美國８０年代起推廣ＤＲＧｓ（Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ Ｒｅｌａｔｅｄ

Ｇｒｏｕｐｓ，按疾病診斷相關分組付費）為醫保住院主流支付方式有關。由於不再採用「按住

院天數和診治量付費」，加上醫療手段進步，醫院為提高診治效率和壓縮成本，千方百計壓減住

院人數以提高病床周轉量，直接後果是病床佔用率下降及隨後的病床永久削減。

諮詢公司麥肯錫的資深合夥人Ｐｅｎｎｙ Ｄａｓｈ去年甚至公開指，由於緊急護理向慢性

護理的醫療趨勢轉變，以及愈來愈多機會在醫院之外為患者提供護理，美國「可能需要更少的醫

院」。

鑑於此，經合組織（ＯＥＣＤ）統計的美國每千人擁有的病床數僅２﹒７７張，甚至低過意

大利的３﹒１８張，並低於中國的４﹒３４張、德國的８張；惟略好過早前提出「群體免疫」論

的英國的２﹒５４張。



＊應收盡治 ＶＳ 住院每日４千美元＊



儘管基礎醫療體系早已風雨飄搖，惟特朗普於２０２１財年預算案，再以削減赤字為名，提

出未來十年內削減覆蓋窮人的醫療補助保險（Ｍｅｄｉｃａｉｄ）及平價醫改法案（ＡＣＡ）預

算至少１萬億美元，勢令美國這個全球唯一沒有「全民醫保」的發達國家，「天價看病」問題雪

上加霜。

有加州議員曾於３月１２日的國會聽證會上質詢，沒有醫保的美國人（料至少２５００萬）

若進行常規的病毒檢測，保守估計總花費為１３３１美元；若想入住隔離病房，每日更需付高達

４０００美元（即使是擁有公司醫保的人，自付額亦高達２０％）。此正正是３月中旬時，當南

韓、意大利的病毒檢測人數已分別逼近３０萬、超逾１０萬時，美國的接受核酸測試的人數仍為

「地量」的原因之一。

而在採取「應收盡治」的中國，據國家醫保局數據，截至４月６日，內地確診住院患者結算

人數５﹒１萬人，所涉費用１１﹒１８億元（人均約２﹒１５萬元）人民幣，全部由醫保及財政

支付。

直至疫情風眼的紐約州３月１４日首現死亡病例，州長警告實際感染人數恐遠超已確診的

５００多人，眾議院同日方於壓倒性通過的疫情經濟援助計劃中，要求聯邦政府撥款百億美元推

廣免費檢測。



＊裝備短缺暴露資本主義病態戰略失敗＊



快速測試全面推行，終令近兩個月來一直以「鴕鳥式」抗疫的美國進入「戰爭狀態」，隨之

而來的感慨是，這個ＧＤＰ排名第一的國家除了沒有足夠的病床，連基本的口罩、呼吸機也捉襟

見肘。美國衛生部長Ａｌｅｘ Ａｚａｒ上月國會作證時稱，聯邦庫存僅有約４０００萬個口罩

，約為全國預計需求的１％；疫情最嚴重的紐約州獲聯邦政府提供４００台呼吸機，惟預計需求

至少３萬台。

個人防護裝備嚴重短缺，再揭開美國式「資本主義病態」的戰略失敗 海外低成本製造的

興起及其不可避免的吸引力；另一原因則是供應商極力減少存貨以優化效率、卻犧牲應對突發事

件韌性。

情勢緊急之下，特朗普不得不三度動用韓戰時頒布的《國防生產法》，包括要求通用、福特

等生產呼吸機；指令聯邦政府幫助消除供應鏈中妨礙快速生產呼吸機的障礙；禁止口罩等重要醫

療物資出口。

不過，根據通用與衛生部簽訂的合同，將在６月１日前交付６１３２台呼吸機；而獲Ｎ９５

口罩訂單最多的霍尼韋爾公司，預計到５月時的月產量最多僅２０００萬個，恐意味遠水難救近

火。



＊醫療系統脆弱冰山一角，香港同堪憂＊



美國抗疫方寸大亂，只是全球脆弱醫療系統的冰山一角。在預計本周或進入疫情高峰期的英

國，衛生部長Ｍａｔｔ Ｈａｎｃｏｃｋ最新稱，全國需要１８０００台呼吸機，惟可用的只有

１萬台，甚至要向同處水深火熱的美國求援２００台。

短期內最大的希望是該國「呼吸機挑戰聯合會」，成員包括Ｍｅｇｇｉｔｔ、空客、勞斯萊

斯等，惟設計周產量仍僅得１５００台。

回看我們身處的香港，醫管局３月初時一度預警Ｎ９５口罩存量僅夠用４周（目前最新為

２１０萬個，夠用２個月），並數度更改防護裝備使用指引；而因公院負壓隔離病房接近爆煲，

有確診病人更須等待４０小時才能入院。

事實上，研究機構早已推算，到２０３６年，香港６５歲或以上長者佔整體人口百分比，將

由２０１６年的１５﹒９％倍增至２９﹒１％。惟港府至今無法有效解決公私營醫療系統各自為

政，及基層醫療服務未盡其用的問題；正如港大微生物學系講座教授袁國勇慨嘆，１７年來，港

府仍未有汲取沙士的教訓改善醫療設備及防疫設施，只會令問題不斷重演。

