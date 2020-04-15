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15/04/2020 10:45

【世紀戰疫】蓋茲：或需「數字免疫憑證」以保全球重新開放

　　《經濟通通訊社１５日專訊》「想象一下，這世界上某個地方存在著一種或可能會出現的武
器（人造或自然產物），它有能力殺人成千上萬、癱瘓經濟，並使國家陷入混亂」；「為全球致
命流行病做好準備，與應對核戰爭、氣候變化造成的威脅，同等重要。」
　　上述演說辭出自微軟創始人Ｂｉｌｌ　Ｇａｔｅｓ，２０１７年２月於慕尼黑安全會議時所
言。相隔兩年，他預警中的「末世場景（ｄｏｏｍｓｄａｙ　ｓｃｅｎａｒｉｏｓ）」真的在中
國、南韓、歐洲、美國次第上演，惟幾何級數上升的確診及死亡數字顯示，各國既未加固脆弱的
基本公共衛生系統，也沒有盡早儲備「武器庫」，包括診斷工具、藥品設備、疫苗技術平台。
　
＊保持當前隔離狀態別無選擇＊
　
　　那麼，既然噩夢成真，這位智者對疫情後續走向又有何見解？對此，他強調，「重要的是優
先考慮人類健康，而不是金錢」，明確指，人們將別無選擇地保持當前隔離狀態，且將持續一段
時間。
　　他坦承，一生中從未見過發生這樣的事情，「然而，讓經濟恢復活力，遠比令人們死而復生
容易。我們應願承受經濟方面的巨大痛苦，以便最大程度地減少疾病和死亡方面的痛苦。」
　　他並震撼性設想，人類未來將需要如何區分誰是康復者、誰是接受疫苗者的「數字免疫憑證
（ｄｉｇｉｔａｌ　ｉｍｍｕｎｉｔｙ　ｐｒｏｏｆ）」，以確保全球重新開放。（ｊｙ）

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