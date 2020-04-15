【世紀戰疫】衛生安全指數排名「打臉」，惟六項建議仍可鑑

《經濟通通訊社１５日專訊》現代醫學昌明，在今次史無前例的全球大流行中，卻顯不堪一
擊；原來約翰霍普金斯大學、經濟學人智庫歷時三年研究、今年２月發布的《全球衛生安全指數
排名（Ｇｌｏｂａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ）》，已有預警－－全球
對流行病和大流行病的防範能力薄弱。於報告評估的１９５個國家中，總體平均得分僅４０﹒２
╱１００；即使是６０個高收入國家，平均得分亦未達及格線，僅５１﹒９╱１００。
儘管報告綜合排名前５的國家（美國、英國、荷蘭、澳洲、加拿大）於今次新冠肺炎疫情中
表現打臉，但報告提出的建議仍值得借鑑，包括：
１，各國政府應承諾採取行動，密切協調和跟踪國內公共衛生安全投資，並重點令其與日常
公共衛生和衛生保健體系的改善相一致；
２，各國的公共衛生安全能力應透明化，並進行定期評估，並至少每兩年發布一次外部評估
和自我評估的結果；
＊新籌款機制逼切，籲年度公共衛生演習＊
３，各國及國際機構應改善就衛生、安全、人道主義的跨領域協調，以應對嚴重生物事件；
４，逼切需要建立新的籌款機制，以彌補大流行病的防範缺口，其中可能包括新的全球多邊
衛生安全籌款機制；
５，各國應舉行公共衛生安全年度模擬演習，確定需要改進的地方；
６，聯合國秘書長應在２０２１年前，召開一次國家元首級的應對生物威脅的首腦會議，以
建立可持續的公共衛生安全籌款和新的國際應急能力。（ｊｙ）
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