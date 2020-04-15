【新冠肺炎】中學校長會主席對ＤＳＥ下周五開考感樂觀

《經濟通通訊社１５日專訊》中學校長會主席鄧振強對中學文憑試（ＤＳＥ）在下星期五（
２４日）開考感到樂觀。
鄧振強在電台節目上表示，開考所需的防疫物資和學校防疫安排都已準備就緒，疫情亦開始
緩和，又指在考試期間，學校需要實施人流控制，分批使用洗手間，並會提早４０分鐘開放讓考
生進入，令他們可以在校內有足夠距離各自溫習，不必在校外聚集等候。
被問到如果出現第三波疫情爆發考試應否腰斬時，他表示要以考生健康為首要考慮。
（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道15/04/2020
學者股神授疫市錦囊 第二季掃股買金
|生財有道15/04/2020
學者股神授疫市錦囊 第二季掃股買金 (2)
|香港政情14/04/2020
【香港政情】林鄭：中央政府關心本港事務是理所當然 不存在干預
|生財有道14/04/2020
【紓困措施】林鄭：冀第二輪防疫抗疫基金撥款能於周五審議通過
|興證快訊14/04/2020
武漢解封
|生財有道14/04/2020
5G商用提速 中通服新基建奇兵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰