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15/04/2020 10:21

【新冠肺炎】中學校長會主席對ＤＳＥ下周五開考感樂觀

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中學校長會主席鄧振強對中學文憑試（ＤＳＥ）在下星期五（
２４日）開考感到樂觀。
　　鄧振強在電台節目上表示，開考所需的防疫物資和學校防疫安排都已準備就緒，疫情亦開始
緩和，又指在考試期間，學校需要實施人流控制，分批使用洗手間，並會提早４０分鐘開放讓考
生進入，令他們可以在校內有足夠距離各自溫習，不必在校外聚集等候。
　　被問到如果出現第三波疫情爆發考試應否腰斬時，他表示要以考生健康為首要考慮。
（ｃｌ）

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