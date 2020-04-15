【新冠肺炎】中學校長會主席對ＤＳＥ下周五開考感樂觀

《經濟通通訊社１５日專訊》中學校長會主席鄧振強對中學文憑試（ＤＳＥ）在下星期五（

２４日）開考感到樂觀。

鄧振強在電台節目上表示，開考所需的防疫物資和學校防疫安排都已準備就緒，疫情亦開始

緩和，又指在考試期間，學校需要實施人流控制，分批使用洗手間，並會提早４０分鐘開放讓考

生進入，令他們可以在校內有足夠距離各自溫習，不必在校外聚集等候。

被問到如果出現第三波疫情爆發考試應否腰斬時，他表示要以考生健康為首要考慮。

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