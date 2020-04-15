【新冠肺炎】楊潤雄下午二時晤傳媒，公布中學文憑試安排

《經濟通通訊社１５日專訊》政府宣布，教育局局長楊潤雄與香港考試及評核局秘書長蘇國

生今日下午二時舉行記者會，公布香港中學文憑考試（ＤＳＥ）的安排。

特首林鄭月娥昨天（１４日）表示，ＤＳＥ於下星期五（２４日）可以開考的成數非常高，

一兩日內教育局將會正式公布開考情況。

中學校長會主席鄧振強今日較早時候亦稱，對ＤＳＥ在本月２４日開考感到樂觀，開考所需

的防疫物資和學校防疫安排都已準備就緒（ｃｌ）

