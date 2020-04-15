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15/04/2020 07:53

【企業盈警】莊園牧場（０１５３３）首季蝕最多１２３７萬元人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》莊園牧場（０１５３３）（深：００２９１０）公布，預期截
至３月底止首季虧損介乎９１４﹒６７萬元至１２３７﹒５萬元人民幣，而去年純利約
１８４８﹒３１萬元人民幣。
　　該集團指，首季轉盈為虧主因受突發新型冠狀病毒肺炎疫情影響，營業收入較去年同期有所
下降，由於產品屬於日常消費品，保質期相對較短，為促進銷售，採取力度較大的營銷政策，且
固定成本和其他相關費用較去年同期未大幅下降。受有關因素影響，造成第一季度虧損。
（ｗｈ）

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