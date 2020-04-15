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15/04/2020 07:53

【企業盈警】浙江世寶（０１０５７）料首季蝕最多１０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》浙江世寶（０１０５７）（深：００２７０３）公布，預期截
至３月底止首季業績錄０元（人民幣．下同）至虧損約１０００萬元，而去年同期虧損約
１１２２萬元。
　　該集團指，受新年伊始新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，內地大部分地區在１月下旬至３月
下旬的期間執行嚴厲旅行限制，令汽車消費需求被極大壓制，汽車行業上下游企業生產經營活動
受到影響，該集團經營面臨較大壓力而預計第一季度淨虧損。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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