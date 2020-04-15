【企業盈警】中國建材（３３２３）上市附屬料首季少賺最多９２％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國建材（０３３２３）公布，旗下於深圳上市的附屬北新集
團建材股份（深：０００７８６）預期截至３月３１日止首季純利較去年同期跌介乎
８８﹒１１％至９２﹒０７％，即介乎２６００萬元（人民幣．下同）至３９００萬元，每股收
益介乎１﹒５至２﹒３分。
該集團指，北新建材業績預計同比下降主因一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量同比下降，營
業收入同比減少，加上生產經營復工時間推遲，停產損失增加，從而導致歸屬淨利潤下降。
（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情14/04/2020
【香港政情】林鄭：中央政府關心本港事務是理所當然 不存在干預
|生財有道14/04/2020
【紓困措施】林鄭：冀第二輪防疫抗疫基金撥款能於周五審議通過
|興證快訊14/04/2020
武漢解封
|生財有道14/04/2020
5G商用提速 中通服新基建奇兵
|生財有道14/04/2020
遊戲教育雙龍出海 網龍無懼疫情
|生財有道14/04/2020
鈀金超越最高金價紀錄 升勢有望再續？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰