【企業盈警】中國建材（３３２３）上市附屬料首季少賺最多９２％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國建材（０３３２３）公布，旗下於深圳上市的附屬北新集

團建材股份（深：０００７８６）預期截至３月３１日止首季純利較去年同期跌介乎

８８﹒１１％至９２﹒０７％，即介乎２６００萬元（人民幣．下同）至３９００萬元，每股收

益介乎１﹒５至２﹒３分。

該集團指，北新建材業績預計同比下降主因一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量同比下降，營

業收入同比減少，加上生產經營復工時間推遲，停產損失增加，從而導致歸屬淨利潤下降。

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