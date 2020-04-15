【企業盈警】贛鋒鋰業（０１７７２）料首季盈利跌最多９７％

《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，預期截
至３月３１日止首季盈利介乎７００萬元至１０００萬元人民幣，按年下降介乎９６％至９７％
。
該集團指，盈利下降主因期內鋰鹽價格較去年同期下降，影響利潤增長，而新型冠狀病毒疫
情爆發影響部分產能，從而導致期內產量和銷量較去年同期略有下降，加上持有的金融資產股票
價格下跌，導致期內公允價值變動產生損失進而影響利潤。（ｗｈ）
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