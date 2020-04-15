《日入而息》ＤＳＥ下周五開考，長江生命將分銷快速檢測試劑盒

《今天重點》﹡教育局局長楊潤雄表示，香港中學文憑考試（ＤＳＥ）將如期在４月２４

日）開考，在７月２２日放榜。局方現時有兩個後備方案，若６月１１日未

能開考，將取消考試。

﹡長江生命科技（００７７５）公布，已與新加坡Ｂｉｏｌｉｄｉｃｓ簽約，

分銷以血清學診斷為基礎之新型冠狀病毒肺炎１０分鐘快速檢測試劑盒，與

ＣＯＶＩＤ－１９臨床診斷進行驗證比較之準確度逾９５％，產品料可於本

月供應本港。

﹡旅發局公布３月初步訪港旅客數字，錄約８﹒２萬人次，按年跌近９９％；

其中內地旅客２﹒７萬人次，按年下跌９９％。

﹡莎莎國際（００１７８）公布截至今年３月底止第四季度整體零售及批發業

務營業額（計及已終止的新加坡零售業務）按年下跌５６﹒５％至８﹒９２

億元，港澳同店銷售跌６０％。

﹡中國商務部公布，首季全國實際使用外資（ＦＤＩ）為３１２億美元，同比

降近１３％



《即日市況》﹡油股內房拖累，港股先高後回，全日挫２９０點報２４１４５



《深滬股市》﹡大市尾盤明確轉跌，加碼放水下滬指收跌０﹒５７％



《美元匯價》﹡聯儲寬鬆改善市場氣氛，美匯仍有下行風險；歐元最新報１﹒０９１０╱

１２，日圓最新報１０７﹒３８╱４１



《公司業績》﹡招商局港口（００１４４）派末期股息５８仙，可以股代息

﹡ＥＣＩ Ｔｅｃｈ（０８０１３）中期少賺四成一至２１３萬元，不派息

﹡敏實集團（００４２５）擬派末期息６５﹒６仙

﹡神州控股（００８６１）附屬首季少賺１３％至２９４６萬元人民幣

﹡安科系統（０８３５３）九個月虧損收窄至１１﹒６萬坡元，不派息

﹡三一國際（００６３１）首季純利跌７％



《公司資訊》﹡依利安達（０１１５１）就私有化，委任東吳證券國際融資為港獨立財務顧

問

﹡報道指威海市商銀擬今年來港上市，集資最多６２億元

﹡匯盈控股（００８２１）收取中國富強部分還款及利息，涉２０００萬元；

匯盈控股延長有關２５００萬元借出貸款之還款期

﹡腦洞科技（０２２０３）擴展業務至智能生活領域

﹡熊貓綠能（００６８６）首季總發電量按年跌１６﹒１％

﹡華營建築（０１５８２）中標房委會沙田資助房屋發展項目

﹡李蕙蘭辭任信置（０００８３）財務總裁及執行董事；李蕙蘭辭任信和酒店

（０１２２１）財務總裁

﹡尖沙咀置業（００２４７）公布李蕙蘭將辭任公司財務總裁

﹡莎莎（００１７８）第四季營業額按年下跌５６﹒５％，港澳同店銷售跌

６０％

﹡永嘉集團（０３３２２）首季高級時裝零售同店銷售按年跌５１％

﹡金茂酒店（０６１３９）首季累計入住率降至２５﹒１％

﹡長江生命（００７７５）附屬獲指定為ＣＯＶＩＤ－１９血清學試劑盒香港

分銷商



《國企紅籌》﹡通力電子（０１２４９）首季主要產品銷售額按年下跌４﹒１％

﹡招商局港口（００１４４）料今年吞吐量持平，達飛餘下兩個碼頭次季完成

收購

﹡中廣核新能源（０１８１１）附屬南陽普光展開自願清盤程序

﹡中煤能源（０１８９８）３月商品煤銷量跌９％，首季累升０﹒６％

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠首季售電量按年跌７﹒８％

﹡中國神華（０１０８８）首季煤炭銷量按年跌６﹒４％，單計３月升２％



《神州民企》﹡中國忠旺（０１３３３）分拆尚須獲得中國證監會及聯交所批准

﹡益華控股（０２２１３）與清盤呈請人進行磋商以達成和解

﹡安踏（０２０２０）首季安踏品牌零售金額按年跌２０－２５％

﹡陽光能源（００７５７）首季合計收入按年跌１１％至８億元人民幣

﹡龍湖獲（００９６０）大股東增持４２０萬股，持股量升至４４％



《中國要聞》﹡機構指樓市庫存分化加劇，熱點城市有望回落

﹡蘭州表示商業地產貸款首付比例由７０％降至５０％

﹡抖音母企字節跳動計劃擴招萬名員工尋發展

﹡網文稱哈薩克渴望回歸中國，哈薩克召中國大使抗議

﹡據報９家保險公司因遲報漏報錯報數據而被通報批評

﹡人行１０００億ＭＬＦ，利率降２０基點至２﹒９５％

﹡國家民航局表示一季度全行業累計虧損３９８億元

﹡中國通號表示３月疫情防控形勢向好，有信心完成全年任務；將積極爭取復

興號標準動車組相關訂單；中國通號副總裁表示將尋找合適海外併購機會

﹡財政部等發文要求進一步做好全國農業信貸擔保工作

﹡農發行表示首季投放２２５億貸款全力支持農田基本建設

﹡疑客戶信息遭網售，平保、浦發銀行及上海銀行齊否認

﹡中國現貨動力煤價格跌破每噸５００元，近４年來首次

﹡發改委表示４月１５日國內成品油價格不作調整

﹡中辦糾偏：決不做自以為領導滿意卻讓群眾失望的蠢事

﹡寧吉喆稱適當提高財政赤字率，增加地方專項債券規模

﹡報道指華潤置地副總裁陳剛受查，或涉上海虹口圍標

﹡商務部表示上周豬肉批發價格比前一周下降１﹒６％；首季ＦＤＩ為３１２

億美元，同比降近１３％

﹡垃圾分類５月實施，北京監督商超不得免費提供塑料袋

﹡上海２０１５至２０１９年受理逾萬知識產權案件

﹡特斯拉中國業務範圍擴至電信領域，已遷入臨港新片區

﹡海航１１﹒５億元人民幣公司債逾期兌付，擬協商展期一年；海航債券逾期

兌付投資者狂沽，每百元債券僅值２７元

﹡華為榮耀發布３０系列手機，售價２９９９元人民幣起；英國電訊前主席加

入華為英子公司董事會

﹡２月外匯佔款下跌１７０億元人民幣，減少額再創逾年最大

﹡外交部回應ＩＭＦ報告：主要經濟體應切實承擔責任

﹡國家能源局表示做好可再生能源發展「十四五」規劃編制

﹡新華聯控股表示１０億元債券下周到期，兌付存不確定性



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１１％，報１０４４７﹒２１點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱特區政府堅定地維護香港自身的安全和穩定

﹡梁振英稱港人國際關係觀念薄弱，反對派成英美棋子

﹡駱惠寧批香港維護國家安全制度不完善，反對攬炒

﹡警員佐級協會提上訴，選管會再暫緩查閱選民登記冊

﹡灣仔社署收不明粉末信，爆炸品處理課到場檢走證物

﹡金管局表示外匯基金３月境外資產減少７８７億元

﹡中聯辦副主任楊健被國務院免去職務

﹡保監局向第３間虛擬保險公司發出快速通道授權，先推寵物保險

﹡賀一誠稱澳門全面守護國家安全和社會穩定

﹡經絡表示部分銀行輕微收緊Ｈ按息率及現金回贈

﹡深股通額度全日用近３４億元；滬股通額度全日用１７億元，陸股通淨流入

近３４億

﹡ＡＸＡ安盛推「賞豐盛」延期年金計劃，增設腦退化症預支保障



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗新型肺炎確診，另發現１宗登革熱個案

﹡３月訪港旅客按年大跌９８﹒６％；首季跌８０﹒９％

﹡黑龍江綏芬河新增確診１２宗，累計輸入病例３３４宗

﹡七國集團周四將舉行領導人視像會議

﹡里奇蒙聯儲行長表示美企擬改變運營方式適應疫情

﹡特朗普指部分州份或下月復工，傳疾控中心已起草計劃

﹡聯合國秘書長表示現在不是減少資金支持的時候

﹡政府暫定６月舉辦綜合招聘考試或分多日舉行

﹡中學校長會主席對ＤＳＥ下周五開考感樂觀

﹡文憑試考生如有咳嗽病徵或強制檢疫將不准應考

﹡楊潤雄稱中學文憑試如期於下周五開考；若６月１１日未能進行文憑試，將

取消考試；楊潤雄呼籲於文憑試期間僱主安排員工彈性上班

﹡工會調查指建造飲食四成人年內失業，三成減工時減薪

﹡今年廣交會將於網上舉辦，騰訊成為指定技術服務商

﹡民航安排臨時包機接回中國公民，其中留學生佔其大半

﹡香港快運延長暫停航班營運至６月１８日

﹡霸菱亞洲成立５００萬美元疫情紓困基金支援亞洲各地

﹡中國疾控中心表示影劇院、遊戲廳等仍然暫不開業

﹡外交部回應美國暫停資助世衛組織：損害國際抗疫合作

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