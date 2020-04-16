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16/04/2020 07:50

《油金掠影》原油庫存激增紐油創十八年低，美元走強金價高位回落

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國原油庫存創史上最大單周增幅，而因新冠疫情全球石油需
求預計跌至２５年低，美國原油周三（１５日）跌至１８年低位，布油亦急挫逾６％。
　　布蘭特原油期貨收報每桶２７﹒６９美元，急挫６﹒４５％或１﹒９１美元。美國原油期貨
收報每桶１９﹒８７美元，下跌０﹒２４美元或１﹒１９％，創２００２年２月以來最低位。
　　美國能源信息署（ＥＩＡ）表示，上周美國原油庫存激增１９００萬桶，創史上最大單周增
幅。另外，上周美國煉油廠產能利用率為６９％，為２００８年９月以來最低水平。
　　國際能源署（ＩＥＡ）預測，４月石油需求料同比減少２９００萬桶╱日，將降至２５年最
低水平。
　　此前，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及包括俄羅斯等盟友將減產９７０萬桶╱日，但市場對
包括購買石油來充實戰略儲備和總減產規模，是否會接近沙特官員等宣揚的２０００萬桶╱日的
減產目標有保留。
　　截止周三，ＩＥＡ仍未開始購油行動，但其稱美國、印度、中國和韓國已經提出或正在考慮
進行這樣的採購。

＊今明兩年鈀金將供應短缺＊

　　美元走強，投資者開始獲利離場，金價從周二觸及七年半的高位回落。
　　現貨金下跌０﹒６％，報每盎司１７１６﹒７９美元。美國黃金期貨收跌１﹒６％，報每盎
司１７４０﹒２０美元。
　　油價下跌，全球股市亦轉跌。分析師指，股市下跌，加上美元走強，投資者開始調整投資組
合應對波動。
　　另外，美國３月零售銷售出現破紀錄下跌，製造業產出創自１９４６年以來最大降幅。
　　其他貴金屬，白銀挫２﹒９％，報每盎司１５﹒３６美元。鉑金持平，報每盎司
７７４﹒５５美元。鈀金下滑１﹒５％，報每盎司２１８５﹒８５美元。渣打表示，今明兩年鈀
金市場將會出現供應短缺。（ｆｚ）

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