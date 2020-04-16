美股下挫，港股低開１１９點報２４０２５點，國指跌５４點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國上月零售數據急瀉８﹒７％，創歷來最大跌幅，消息引發

美股急跌，拖累亞洲股市今早氣氛，日經跌３４０點，首爾指數跌２５點，港股方面低開１１９

點穩守二萬四關。隔晚匯控（００００５）ＡＤＲ回吐約２％，今早港股匯控跟隨，成大市下挫

主因；另外本地地產股及內房股持續低走，碧桂園（０２００７）跌１﹒９９％，長實（０１１

１３）跌１﹒６９％。恆生指數開報２４０２５點，跌１１９點或跌０﹒５０％，主板成交２１

﹒９３億元。國企指數報９６７０點，跌５４點或跌０﹒５６％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒０９％，報３９﹒７５元；港交所（００３８８）

跌０﹒４９％，報２４５﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒０１％，報３９９元；中移動（０

０９４１）跌０﹒７４％，報６０﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１４％，報７０﹒

４元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３９﹒７５元 跌２﹒０９％

碧桂園 （０２００７） ９﹒３６元 跌１﹒９９％

中國旺旺（００１５１） ５﹒７５元 跌１﹒７１％

長實集團（０１１１３） ４６﹒４５元 跌１﹒５９％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒３５元 跌１﹒５７％



九倉置業（０１９９７） ２９﹒５５元 跌１﹒５０％

長和 （００００１） ５６﹒６０元 跌１﹒４８％

中信股份（００２６７） ７﹒６４元 跌１﹒４２％

中國人壽（０２６２８） １５﹒４４元 跌１﹒２８％

交通銀行（０３３２８） ４﹒７２元 跌１﹒２６％

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（ｕｌ）

