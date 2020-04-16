《盤後部署》美國陷抗疫復工兩難，料港股短期在二萬四整固

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）美國公布經濟數據普遍差過預期，以及美國３

大銀行上季業績均遜預期，加上全球感染新冠肺炎突破２００萬人，拖累美股三大指數均回吐逾

１％至２％。受外圍影響，港股今早低開１１９點報２４０２５點，好快已經失守二萬四關。

午後港股於低位窄幅上落，臨近尾市，騰訊（００７００）依然強勢領漲藍籌，加上賭股及

內房股走勢回穩，帶動港股跌幅收窄。最終港股險守二萬四關，收報２４００６點，跌１３８點

或跌０﹒５８％，主板成交１０５８﹒４３億元。國企指數報９６７２點，跌５２點或跌０﹒５

４％。

Ａ股反彈，上證綜合指數報２８１９點，升８點或升０﹒３１％。深證成份指數報

１０４７０點，升５３點或升０﹒５１％，總成交５９４９﹒８９億元人民幣。



＊ＩＭＦ料今年亞太經濟６０年來首次零增長＊



ＩＭＦ（國際貨幣基金組織）近日公布最新的《亞太地區經濟展望》報告，料亞太地區本年

經濟面臨零增長，或近６０年來的首次零增長，更低於０８年全球金融危機的４﹒７％及９７年

亞洲金融危機的１﹒３％期間的亞太區經濟增長水平，但亞太經濟表現依然較其他地區優勝。

ＩＭＦ估計如新冠肺炎疫情今年內有效防控，明年年經濟有望復甦至增長７﹒６％。

此外，ＩＭＦ對中國今年經濟增長預期１﹒２％，明年為９﹒２％。ＩＭＦ指中國基本已控

制疫情，經濟活動亦逐漸恢復，但病毒的二次爆發或防疫常態化仍是潛在風險。

另外，美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ近日表示，許多美國

企業最快將在５月面臨倒閉危機，籲政府和銀行盡快救助。他指出不少企業面臨流動性問題，更

可能未能償付債務，企業正以更快速度消耗所有儲蓄。他稱聯準會承諾２﹒３兆美元的貸款，並

以接近零利率方式借出，更繼續擴大信貸規模，如購買州及地方政府的垃圾債券等。

他又指，若銀行以重組貸款幫助受疫情威脅的企業，將不會受到懲罰，希望讓更多的關鍵公

司最終生存下來。



＊復工潮或致疫情第二波，現入市值搏率低＊



港股先升後回落，大市連日上升後，高位有獲利回吐壓力，始終港股已經從低位反彈近

３０００點，以及市場已經消化歐美疫情轉好及憧憬復工復產消息，加上美國昨日公布的經濟數

據普遍遜預期，短期亦未見重大利好消息，故調整屬正常走勢。

然而，筆者認為投資者現階段無需趁回調「心急」撈貨，雖然目前全球疫情看似稍為受控，

內地多地已陸續復工，歐美部分國家亦希望於本月尾至５月初復工，美國總統特朗普更形容，美

國疫情高峰期已過，會在周四公布重啟美國經濟指引。不過現在仍未有效疫苗治療病毒，憂慮第

二波復工潮或將帶來疫情。若疫情重臨，市場較後時間或再迎來一次深度調整。

技術方面，港股雖然從３月底低見２１１３９點後反彈，並形成一條短期「階梯式」的小型

上升軌，本日更出現鎚頭的陽燭，反映本日港股走低後見一定購買力，加上本日港股守穩二萬四

或屬短期調整。筆者估計港股短期支持位則在１０天線（約２３８４８點）水平，市場資金豐盛

，短期或可挑戰二萬五水平。筆者建議投資者於下次大市出現較深的調整時，可繼續留意新經濟

股、醫療相關股及物管股板塊等，因為目前經濟環境較差，但市場仍要保持「炒作」，這些或創

新前景或概念獨特的光環照耀，又較少受經濟環境影響，更是見成交量的強勢股，投資者到時可

把握機會入貨。（ｋｓ）

