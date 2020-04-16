【新冠肺炎】全球確診病例突破２００萬宗，美國病例近６４萬宗

《經濟通通訊社１６日專訊》據美國約翰霍普金斯大學統計，全球確診病例突破２００萬宗

，並達至逾２０５﹒６萬宗，當中美國病例逾６３﹒６萬宗，西班牙病例近１７﹒８萬宗，

意大利逾１６﹒５萬宗。

在死亡病例方面，意大利病例近２﹒２萬宗，西班牙病例近１﹒９萬宗，法國病例逾１﹒７

萬宗，而美國紐約病例則達８４５５宗。（ａｌ）

