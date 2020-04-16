《外企業績》美國銀行首季少賺四成八，承諾不會因疫情裁減員工

《經濟通通訊社１６日專訊》美國銀行周三（１５日）公布業績，今年首季純利按年跌

４８﹒５％至３５﹒４億元（美元．下同），每股盈利４０仙，遜市場預期４９仙。期內扣除利

息支出收入按年少逾１％至２２７﹒７億元。

美銀首季暫停股份回購，保留更多現金支持經濟，並承諾今年疫情期間不會裁減員工，並已

於上月聘請２０００名新員工，並將現有３０００名員工調至消費者及中小企業務。（ａｌ）

