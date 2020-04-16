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16/04/2020 09:15

【新冠肺炎】特朗普：美國部分地區新增病例已度過高峰

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普周三（１５日）表示，將於今日宣布放寬居家
規定的指導意見，因為美國部分地區出現疫情放緩的跡象。
　　他又指疫情仍在繼續，但數據顯示在全國範圍內，新增病例已經度過高峰階段，美國正處於
非常有利形勢。
　　白宮疫情特別工作小組高級公共衛生專家比爾斯支持有關說法，指出各個州份的情況有改善
，但仍然需要繼續採取保持社交距離的做法。（ａｌ）

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