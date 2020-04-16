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16/04/2020 10:00

【大熊來了】聯儲局公布褐皮書指稱疫情令經濟活動急劇萎縮

　　《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局周三（１５日）公布褐皮書指稱，隨著經濟活動在所有
地區急劇萎縮，美國企業受到疫情衝擊。
　　褐皮書顯示，疫情期間美國由擔心疫情帶來風險，轉為全國大部分地方都實行居家令，令數
千萬人失去工作。
　　褐皮書又稱，由於採取保持社交距離及強制鎖國措施，休閑、酒店和必需品以外的零售業受
嚴重打擊。
　　儲局強調所有地區有報告指接洽企業對商業前景極不確定，多數地區預計未來幾個月情況將
進一步惡化。（ａｌ）

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