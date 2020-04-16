【全球放水】日府料疫情緊急對策將推動經濟增長升近４個百分點

《經濟通通訊社１６日專訊》據日本共同社報道，日本政府周三（１５日）召開經濟財政諮

詢會議，並就應對疫情的緊急經濟對策作出估算，估計剔除物價變動因素後，實際國內生產總值

將因政策推升３﹒８個百分點，會上首相安倍晉三強調，緊急對策對支撐經濟有很大幫助。

不過民間智庫預測政策僅推升經濟增長１個百分點，日府估算過於樂觀。不過內閣府就緊急

對策解釋，上年底的對策推升約１﹒１個百分點，而新加入的措施推升約２﹒７％個百分點。（

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