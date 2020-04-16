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16/04/2020 10:54

【油市博奕】傳美國能源部考慮資助油產商停止開採

　　《經濟通通訊社１６日專訊》有傳華府正考慮資助美國石油生產商停止開採原油，幫助緩解
導致油價暴跌、油企破產的供應過剩局面。
　　據彭博社引述政府官員消息指，美國能源部已經起草計劃，補償石油公司放棄開採高達
３﹒６５億桶石油，並將作為華府緊急庫存的一部分。
　　聯邦法律已授權能源部保留高達１０億桶石油用於緊急用途，但沒有規定石油在哪裡，為華
府除現有儲備之外，打開儲存原油的法律之門，甚至可以不用開採。（ａｌ）

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