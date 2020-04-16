【全球放水】南韓擬向家庭緊急派發現金，共涉近８萬億韓圜

《經濟通通訊社１６日專訊》南韓政府今日宣布第二項補充預算，涉資７﹒６萬億韓圜，

主要用於向受疫情影響的家庭緊急派發現金，金額高於最初預計７﹒１萬億韓元。

據財政部聲明指，款項將通過電子貨幣、禮券或其他方式分發予１４８０萬中低收入家庭，

具體不包括收入於各國首三成家庭，部分家庭將獲得約１００萬韓圜。

