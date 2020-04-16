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16/04/2020 09:32

《異動股》長江生命科技漲近１２％，分銷１０分鐘快速檢測試劑盒

　　《經濟通通訊社１６日專訊》長江生命科技（００７７５）現價升１１﹒７％，報１﹒０５
元；成交約１５２５萬股，涉資１５８２萬元。
　　集團宣佈，已與新加坡的醫療技術公司Ｂｉｏｌｉｄｉｃｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ簽訂分銷協議
，在香港分銷新冠肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）血清學試劑盒的分銷權。長江生命科技稱，該試劑
盒已取得新加坡衞生科學局的臨時認可，將在新加坡用作進行ＣＯＶＩＤ－１９測試。
　　Ｂｉｏｌｉｄｉｃｓ的快速檢測試劑盒可於１０分鐘內偵測血清、血漿或全血樣本中之ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２　ＩｇＭ及ＩｇＧ抗體，與新冠肺炎臨床診斷進行驗證比較的準確度逾９５％

　　現時，恆生指數報２４００４，跌１４０點或跌０﹒５８％，主板成交３９﹒０１億元。國
企指數報９６８２，跌４２點或跌０﹒４４％。
　　上證綜指報２７９９，跌１２點或跌０﹒４３％，成交７１﹒８５億元人民幣。深證成指報
１０３６８，跌４８點或跌０﹒４６％，成交１４５﹒２９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長和　　　　（００００１）　　５６﹒５５元　　　跌　１﹒５７％
　　電能實業　　（００００６）　　５１﹒６５元　　　跌　０﹒３９％
　　和記電訊香港（００２１５）　　　１﹒３４元　　　跌　０﹒７４％
　　長江生命科技（００７７５）　　　１﹒０５元　　　升１１﹒７０％

　　置富產業信託（００７７８）　　　７﹒１２元　　　跌　０﹒７０％
　　長江基建集團（０１０３８）　　４６﹒９０元　　　跌　０﹒２１％
　　長實集團　　（０１１１３）　　４６﹒５５元　　　跌　１﹒３８％
　　ＴＯＭ集團　（０２３８３）　　　１﹒１４元　　　無升跌
　　匯賢產業信託（８７００１）　　　２﹒２７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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