《異動股》長江生命科技漲近１２％，分銷１０分鐘快速檢測試劑盒

《經濟通通訊社１６日專訊》長江生命科技（００７７５）現價升１１﹒７％，報１﹒０５

元；成交約１５２５萬股，涉資１５８２萬元。

集團宣佈，已與新加坡的醫療技術公司Ｂｉｏｌｉｄｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ簽訂分銷協議

，在香港分銷新冠肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）血清學試劑盒的分銷權。長江生命科技稱，該試劑

盒已取得新加坡衞生科學局的臨時認可，將在新加坡用作進行ＣＯＶＩＤ－１９測試。

Ｂｉｏｌｉｄｉｃｓ的快速檢測試劑盒可於１０分鐘內偵測血清、血漿或全血樣本中之ＳＡ

ＲＳ－ＣｏＶ－２ ＩｇＭ及ＩｇＧ抗體，與新冠肺炎臨床診斷進行驗證比較的準確度逾９５％

。

現時，恆生指數報２４００４，跌１４０點或跌０﹒５８％，主板成交３９﹒０１億元。國

企指數報９６８２，跌４２點或跌０﹒４４％。

上證綜指報２７９９，跌１２點或跌０﹒４３％，成交７１﹒８５億元人民幣。深證成指報

１０３６８，跌４８點或跌０﹒４６％，成交１４５﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長和 （００００１） ５６﹒５５元 跌 １﹒５７％

電能實業 （００００６） ５１﹒６５元 跌 ０﹒３９％

和記電訊香港（００２１５） １﹒３４元 跌 ０﹒７４％

長江生命科技（００７７５） １﹒０５元 升１１﹒７０％



置富產業信託（００７７８） ７﹒１２元 跌 ０﹒７０％

長江基建集團（０１０３８） ４６﹒９０元 跌 ０﹒２１％

長實集團 （０１１１３） ４６﹒５５元 跌 １﹒３８％

ＴＯＭ集團 （０２３８３） １﹒１４元 無升跌

匯賢產業信託（８７００１） ２﹒２７元 無升跌

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（ｎｓ）

