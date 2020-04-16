《中資異動》中芯（００９８１）續揚近４％，早前獲高盛籲買入

《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）現價升３﹒７７％，報１４﹒８６元

；成交約３２４７萬股，涉資４﹒７８億元。盤中高見１４﹒９２元，創逾一個月高。

高盛發表報告指，料受到新冠疫情影響，今年全球５Ｇ智能手機首季付運下滑，全年付運量

料達到１﹒７億部、明年增至４﹒５億部。而在大中華智能手機產鏈中，該行給予中芯國際「買

入」評級，但建議「沽售」ＡＳＭ太平洋（００５２２）及瑞聲（０２０１８）。

現時，恆生指數報２３９６５，跌１７９點或跌０﹒７４％，主板成交３０９﹒１６億元。

國企指數報９６７３，跌５１點或跌０﹒５３％。

上證綜合指數報２８１２，升１點或升０﹒０４％，成交７７３﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１０４０６，跌１０點或跌０﹒１０％，成交１３６１﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒５４０元 跌３﹒５７％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８０﹒９００元 跌０﹒１９％

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０３３元 無升跌

中芯國際 （００９８１） １４﹒８６０元 升３﹒７７％

華虹半導體 （０１３４７） １５﹒１６０元 升１﹒２０％

上海復旦 （０１３８５） ５﹒３８０元 無升跌

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒２９０元 升１﹒７５％

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（ｙｋ）

