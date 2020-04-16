  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/04/2020 10:19

《中資異動》中芯（００９８１）續揚近４％，早前獲高盛籲買入

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中芯國際（００９８１）現價升３﹒７７％，報１４﹒８６元
；成交約３２４７萬股，涉資４﹒７８億元。盤中高見１４﹒９２元，創逾一個月高。
　　高盛發表報告指，料受到新冠疫情影響，今年全球５Ｇ智能手機首季付運下滑，全年付運量
料達到１﹒７億部、明年增至４﹒５億部。而在大中華智能手機產鏈中，該行給予中芯國際「買
入」評級，但建議「沽售」ＡＳＭ太平洋（００５２２）及瑞聲（０２０１８）。
　　現時，恆生指數報２３９６５，跌１７９點或跌０﹒７４％，主板成交３０９﹒１６億元。
國企指數報９６７３，跌５１點或跌０﹒５３％。
　　上證綜合指數報２８１２，升１點或升０﹒０４％，成交７７３﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０４０６，跌１０點或跌０﹒１０％，成交１３６１﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒５４０元　　　跌３﹒５７％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　８０﹒９００元　　　跌０﹒１９％
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　０﹒０３３元　　　無升跌
　　中芯國際　　（００９８１）　　１４﹒８６０元　　　升３﹒７７％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１５﹒１６０元　　　升１﹒２０％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　５﹒３８０元　　　無升跌
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒２９０元　　　升１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/04/2020
《京城近觀》北京真的復工了
生財有道15/04/2020
【新冠肺炎】3月訪港旅客僅8萬按年暴跌99% 首季跌八成
香港政情15/04/2020
【新冠肺炎】中學文憑試下周五開考 若疫情轉壞不排除腰斬
FOCUS15/04/2020
【FOCUS】侵侵「甩鍋俠」上身 重啟經濟之爭遠未完
生財有道15/04/2020
【新冠肺炎】香港快運延長暫停航班營運至6月18日
剖析天下15/04/2020
【世紀戰疫】蓋茲：或需「數字免疫憑證」以保全球重新開放
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - OxyAIR Mask HK 發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金