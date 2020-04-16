【新冠肺炎】萬洲國際（２８８）跌幅擴至逾１％，再關兩美國工廠

《經濟通通訊社１６日專訊》萬洲國際（００２８８）跌１﹒２％，報７﹒４２元；成交約

１７７９萬股，涉資１﹒３３億元。

外媒報道指，集團旗下的史密斯菲爾德食品公司在疫情爆發後，再關閉兩家包裝工廠，分別

位於威斯康星州及密蘇里州。品公司表示，兩家工廠的少量員工都對病毒呈陽性反應。

而公司位於南達科他州的加工廠，至今有５１８名員工及１２０名員工家屬對病毒呈陽性反

應，是美國至今最大型的爆發群組，工廠早前已無限期關閉。

現時，恆生指數報２３９４６，跌１９８點或跌０﹒８２％，主板成交５５６﹒７６億元。

國企指數報９６６６，跌５８點或跌０﹒６０％。

上證綜指報２８０８，跌２點或跌０﹒０９％，成交１３２６﹒８９億元人民幣。深證成指

報１０４０２，跌１４點或跌０﹒１４％，成交２２３５﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ７﹒４２元 跌１﹒２％

雨潤食品（０１０６８） ０﹒６０元 無升跌

中糧肉食（０１６１０） ２﹒１６元 升３﹒３５％

普甜食品（０１６９９） ０﹒２７元 升５﹒８８％

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（ｎｓ）

