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16/04/2020 13:08

【新冠肺炎】萬洲國際（２８８）跌幅擴至逾１％，再關兩美國工廠

　　《經濟通通訊社１６日專訊》萬洲國際（００２８８）跌１﹒２％，報７﹒４２元；成交約
１７７９萬股，涉資１﹒３３億元。
　　外媒報道指，集團旗下的史密斯菲爾德食品公司在疫情爆發後，再關閉兩家包裝工廠，分別
位於威斯康星州及密蘇里州。品公司表示，兩家工廠的少量員工都對病毒呈陽性反應。
　　而公司位於南達科他州的加工廠，至今有５１８名員工及１２０名員工家屬對病毒呈陽性反
應，是美國至今最大型的爆發群組，工廠早前已無限期關閉。
　　現時，恆生指數報２３９４６，跌１９８點或跌０﹒８２％，主板成交５５６﹒７６億元。
國企指數報９６６６，跌５８點或跌０﹒６０％。
　　上證綜指報２８０８，跌２點或跌０﹒０９％，成交１３２６﹒８９億元人民幣。深證成指
報１０４０２，跌１４點或跌０﹒１４％，成交２２３５﹒８３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒４２元　　　跌１﹒２％
　　雨潤食品（０１０６８）　　　０﹒６０元　　　無升跌
　　中糧肉食（０１６１０）　　　２﹒１６元　　　升３﹒３５％
　　普甜食品（０１６９９）　　　０﹒２７元　　　升５﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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