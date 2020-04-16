【新冠肺炎】傳日本將宣布全國進入緊急狀態

《經濟通通訊社１６日專訊》據日本讀賣新聞引述消息報道指，日本首相安倍晉三將宣布全
國進入緊急狀態，亦即將緊急狀態範圍，由目前七個地區擴大至全國。
報道指，外界原本預計日府只會增加幾個地區，但安倍將與顧問委員會討論安排，隨後再正
式宣布全國進入緊急狀態，並持續至下月６日。
另外共同社引述自民黨議員森山裕報道亦指，緊急狀態範圍可能會擴大，或由今日開始生效
。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|剖析天下16/04/2020
【世紀戰疫】資本主義、物質至上掀反思潮? 全球社福將構新契約
|剖析天下16/04/2020
【世紀戰疫】新冠病毒重劃歷史分野 全球化趨勢將變
|中國故事16/04/2020
【經濟失速】中國明公布首季GDP 料創有紀錄以來首次負增長
|FOCUS16/04/2020
【FOCUS】「搵笨」增持美債? 數字貨幣留後著
|生財有道16/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：恒指步中期調整惟勿恐慌
|中國故事16/04/2020
【海航動向】6點半通知9點半表決 海航為自救炮製玩火一夜
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰