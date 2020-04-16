【新冠肺炎】傳日本將宣布全國進入緊急狀態

《經濟通通訊社１６日專訊》據日本讀賣新聞引述消息報道指，日本首相安倍晉三將宣布全

國進入緊急狀態，亦即將緊急狀態範圍，由目前七個地區擴大至全國。

報道指，外界原本預計日府只會增加幾個地區，但安倍將與顧問委員會討論安排，隨後再正

式宣布全國進入緊急狀態，並持續至下月６日。

另外共同社引述自民黨議員森山裕報道亦指，緊急狀態範圍可能會擴大，或由今日開始生效

。（ａｌ）

