【新冠肺炎】商務部：中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》美國白宮首席經濟顧問庫德洛早前表示，

美方希望盡可能多的美國公司回流，美國政府將為美國公司支付從中國搬回的費用，而日本經濟

刺激計劃細節公布，撥款扶持日本企業從中國撤離。此外，中國商務部新聞發言人高峰回應表示

，從總體上看，儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離

情況。外國投資者持續看好中國，在中國長期經營發展的信心和決心沒有改變。

據監測，目前在華外資企業復工復產率穩步提升。對全國８７００餘家外資重點企業的調查

顯示，截至４月１４日，復產率超過７０％的企業佔７２﹒８％，較上周提高０﹒９個百分點。

中國華南地區９８％的日資企業已恢復生產，開工率達到１００％的企業佔４１﹒４％，開工率

為８０％至１００％的企業佔４２﹒３％。其他地區日企復工也取得積極進展。

高峰指出，在華生產率先恢復，有力支持了日企經營和穩定發展，已有很多日企表達了對中

國市場的信心和進一步開展對華投資的意願。根據中國美國商會２０２０年《中國商務環境調查

報告》，儘管目前美國在華企業面臨新冠肺炎疫情等一些問題，但從長期來看，中國仍會是大多

數在華美資企業的重點市場。華南美國商會疫情影響報告顯示，７５％的受訪企業表示，無論疫

情影響如何，不會改變在華再投資計劃。事實表明，中國仍然是外商投資興業的熱土。

