【新冠肺炎】商務部：３月零售企業銷售額比２月回升１６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，近期，隨著
國內疫情防控形勢不斷好轉，居民外出日漸活躍，復工復產穩步提升，市場人氣逐步回升，市場
銷售明顯增長。根據商務部監測，３月份，全國５０００家重點監測零售企業銷售額比２月份回
升了１５﹒８個百分點。４月上旬，重點監測零售企業日均銷售額比３月下旬增長３﹒１％，全
國消費市場進一步回暖。
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