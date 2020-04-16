【新冠肺炎】商務部：經濟全球化出現回頭浪，各國應該合作解決

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，當前，經濟
全球化出現回頭浪，但大的趨勢不會改變。全球化出現的問題需要通過合作和發展加以解決。各
國應該加強合作，適應和引導好經濟全球化，使世界各國在應對疫情給全球經濟帶來的挑戰中，
發揮各自優勢，實現互利共贏。
面對挑戰，中國將繼續堅定不移擴大對外開放，放寬市場准入，進一步擴大進口，在開放中
推動貿易投資的自由化便利化，為全球經濟的復甦和發展做出中國應有的貢獻。
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