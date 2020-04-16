《午市前瞻》業績期及經濟數據影響有限，港股２３８００點有支持

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）美國公布經濟數據普遍差過預期，當中３月零

售銷售按月大幅減少８﹒７％並創歷來最大按月跌幅，以及高盛及花旗等３大銀行上季業績均遜

預期。加上全球感染新冠肺炎突破２００萬人，市場憂慮疫情繼續破壞經濟，拖累美股三大指數

均回吐逾１％至２％。受外圍影響，港股今早低開１１９點報２４０２５點，好快已經乏守二萬

四關。

其後，本地銀行、地產及重磅股走低，令港股跌幅曾最多擴大至２９１點見２８３５４點。

此外，亞洲主要股市普遍走低，加上美股三大指數期貨目前走軟近１％。最終港股半日收報２３

９５４點，跌１９０點或跌０﹒７９％，主板成交５４３﹒７７億元。國企指數報９６６７點，

跌５６點或跌０﹒５９％。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報２８０６點，跌４點或跌０﹒１７％，成交１２９０﹒９１

億元人民幣。深證成份指數報１０３９１點，跌２６點或跌０﹒２５％，成交２１７４﹒９８億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升１﹒４２％，報４００﹒６元；友邦保險（０１２

９９）跌１％，報６９﹒６元；匯豐控股（００００５）跌２﹒４６％，報３９﹒６元；中移動

（００９４１）跌１﹒３１％，報６０﹒１元；港交所（００３８８）跌１﹒２１％，報２４４

元。



＊新加坡石油巨頭興隆欠債３０億美元，債主匯控跌２％＊



油價暴跌令油企債務風險升溫，據外電報道，新加坡石油巨頭之一興隆集團財困，其銀行債

務至少達３０億美元。匯控更佔當中的６億美元，拖累銀行走低。匯控（００００５）挫２﹒４

６％，報３９﹒６元；渣打集團（０２８８８）挫３﹒５５％，報３９﹒４元；中銀香港（０２

３８８）跌１﹒６６％，報２３﹒７５元；東亞銀行（０００２３）跌１﹒０６％，報１６﹒７

６元；恆生銀行（０００１１）跌０﹒８８％，報１３５﹒９元。

摩通近日分別削國壽（０２６２８）及平保（０２３１８）目標價，國壽目標價由４９元大

降至３３元，跌幅近三成三；平保遭降兩成三目標價，由１３０元降至１００元。內險股普遍隨

市回吐。平保跌１﹒３％，報７５﹒８元；國壽跌１﹒５３％，報１５﹒４元；中國太平（００

９６６）跌２﹒０４％，報１２﹒５元；眾安在線（０６０６０）跌２﹒２４％，報２６﹒２元

。

新經濟股逆市見資金追捧。平安好醫生（０１８３３）破頂升２﹒９２％，報９７元；阿里

健康（００２４１）走高２﹒４７％，報１６﹒６２元；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒４７％

，報２００﹒８元；美團點評（０３６９０）升１﹒０７％，報９８﹒９元；小米集團（０１８

１０）軟１﹒１５％，報１０﹒３６元。



＊中金指安踏復甦超預期，安踏逆市揚３％＊



中金指安踏（０２０２０）復甦超預期兼升一成一目標價，半日，惟其他題品股普遍隨市下

跌。安踏彈３﹒４１％，報６３﹒７元；李寧（０２３３１）跌０﹒２１％，報２４﹒２元；特

步國際（０１３６８）跌０﹒７６％，報２﹒６１元；滔搏（０６１１０）升０﹒８５％，報９

﹒４９元；申洲國際（０２３１３）跌１﹒９７％，報８９﹒７元。

政府上日公布３月訪港旅客約８﹒２萬人次，按年下９９％，加上莎莎（００１７８）第四

季營業額按年下跌五成六，本港零售股普遍下跌。莎莎軟０﹒７８％，報１﹒２７元；ＣＥＣ國

際控股（００７５９）升３﹒１７％，報０﹒６５元；周大福（０１９２９）跌２﹒８８％，報

６﹒０６元；周生生（００１１６）跌２﹒８７％，報７﹒４５元。

汽車股走勢分化。獲大摩升四成七目標價兼升評級的比亞迪（０１２１１）漲２﹒７％，報

４３﹒７５元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒０７％，報１１﹒０８元；華晨中國（０１１１

４）升１﹒３６％，報６﹒７２元；長城汽車（０２３３３）跌１﹒２１％，報４﹒９元；料首

季純利瀉九成半的北京汽車（０１９５８）挫５﹒８８％，報３﹒０４元；廣汽集團（０２２３

８）跌２﹒０５％，報６﹒２２元。



＊鄧聲興﹕比亞迪電子短線上望１８元＊



港股跟隨外圍回吐，並失守兩萬四關口。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經濟

通通訊社》表示，港股上周憧憬內地復工進展以及美國疫情在短期內見頂而累積一定升幅，因此

本周會略為整固，預料恆指將在２３８００點至２４５００點之間上落。

美國已經進入企業業績期，不少金融類別的企業均差過市場預期，鄧聲興認為，業績期未必

會成為股市的重大利淡因素，因為市場仍對聯儲局的貨幣政策有憧憬，但投資者態度變得相對審

慎。另外，內地將於明天公布今年首季國民生產總值（ＧＤＰ），他認為未必帶來太大衝擊，相

反市場更關注兩會何時重啟，並關注今年全年經濟增長的預測。他補充，今年為內地十三五的收

官之年，料內地會推出政策力保全年經濟表現。

蘋果公布推出廉價ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ，惟蘋果概念股走兩極。鄧聲興指出，瑞聲（０２０

１８）未能受惠廉價手機，因為今年蘋果５Ｇ機才是主打，而且今年秋季發佈會有機會延遲，目

前建議先觀望。而比亞迪電子（００２８５）則逆市走高，他認為該公司有機會接觸蘋果的新訂

單，目前走勢亦強，現價買入短期內可上望１８元。（ｋｓ、ｙｋ）

