【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１﹒９億人幣，買美團平醫沽融創騰訊

《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局公布最新經濟報告，表示美國經濟因疫情而急劇收縮，

加上經濟數據未如理想，企業業績亦顯著受壓，拖累大市表現，美股三大指數均錄得跌幅收市。

港股今早承接跌勢，恆生指數低開１１９點，開報２４０２５點，大市早段曾跌近３００點，低

見２３８５４點，失守２４０００點關口，其後跌勢回順。午後表現顯著改善，跌幅曾收窄４２

點，見２４１０２點全日高，尾段復挫過百點。恆指收報２４００６點，跌１３８點或０﹒６％

，兩日累吐４２８點或１﹒８％。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒９億元人民幣，減少５６﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是美團點評（０３６９０）、平安好醫生（０１８３３）、安踏體育（０２０２０）；淨

賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交１０５８﹒４３億元減少５﹒６％。其中港股通成交１７１﹒７億元，佔總成交

１６﹒２％。



＊美團曾觸百元大關，北水大手掃貨＊



新經濟股炒上，美團點評升１﹒０２％報９８﹒８５元，北水淨買入２﹒８億元。平安好醫

生升４﹒６２％報９８﹒６元，北水淨買入２﹒１億元。

大和發表報告指，安踏體育今年首季表現優於預期，維持「買入」評級，安踏體育升２﹒４

４％報６３﹒１元，北水淨買入１﹒８億元。

內房股今日個別發展，融創中國跌０﹒７５％報３３﹒２５元，遭北水拋棄，北水淨賣出５

﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ２﹒８２

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒０６

安踏體育 （０２０２０） １﹒７６

工商銀行 （０１３９８） １﹒６３

中國移動 （００９４１） １﹒６０



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －５﹒６９

騰訊控股 （００７００） －５﹒３７

舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒６２

石藥集團 （０１０９３） －１﹒２３

中芯國際 （００９８１） －１﹒００

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（ｃａ）

