【新冠肺炎】陳德霖：宜設復工復市指標，讓市民見到曙光

新冠肺炎癱瘓環球經濟，各國採取封城、封關等隔離政策。金管局前總裁陳德霖直言，今次
疫情對經濟打擊肯定超越０３年沙士、０９年金融海嘯，形容「目前市場預期是介乎悲觀到好悲
觀之間」，疫情嚴峻但「最重要是讓市民見到曙光」，他相信政府應由源頭把關做好檢測，提早
訂下未來復工復市的指標，減輕疫情對經濟造成的影響。《香港經濟日報》
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
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|香港政情15/04/2020
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|生財有道15/04/2020
【新冠肺炎】香港快運延長暫停航班營運至6月18日
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【世紀戰疫】「隱形敵人」積塵如山 美淪震央非一日之寒
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