【新冠肺炎】陳德霖：宜設復工復市指標，讓市民見到曙光

新冠肺炎癱瘓環球經濟，各國採取封城、封關等隔離政策。金管局前總裁陳德霖直言，今次

疫情對經濟打擊肯定超越０３年沙士、０９年金融海嘯，形容「目前市場預期是介乎悲觀到好悲

觀之間」，疫情嚴峻但「最重要是讓市民見到曙光」，他相信政府應由源頭把關做好檢測，提早

訂下未來復工復市的指標，減輕疫情對經濟造成的影響。《香港經濟日報》

