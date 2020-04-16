【新冠肺炎】鴻福堂漢方涼茶超市批發額升逾１０％，無意削減分店

香港零售市道持續低迷，加上新冠肺炎疫情的衝擊，情況雪上加霜。鴻福堂（０１４４６）
銷情受拖累，即推出抗疫飲品應市。集團總經理兼執行董事司徒永富相信，現時的壓力「仍可處
理」，無意削減分店。
新冠肺炎疫情來得突然，鴻福堂在農曆新年假期前已生產大批板藍根、漢方涼茶如五花茶、
夏枯草等以作應急儲備。司徒永富透露，疫情資訊廣為流傳後，板藍根上架兩星期後已極速沽清
，而漢方涼茶在本地超市的批發額亦受帶動升逾１０％。《香港經濟日報》
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