《再戰明天》內地公布第一季經濟增長，世衛報告全球最新疫情

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），內地公布第一季經濟增長及３月零售銷售，

世界衛生組織報告全球疫情最新情況。



＊世界衛生組織報告全球疫情最新情況＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行副總裁德金多斯出席歐洲經濟暨財政事務理事會視

頻會議。此外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）與世界銀行以視頻方式舉行年度春季會議（至１９

日）

本港時間明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特和首席經濟學家霍爾丹為企業和

社區組織舉行簡報會。９：００ｐｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德出席一場網絡研討會。

１０：００ｐｍ，世界衛生組織報告全球疫情最新情況。



＊內地公布第一季經濟增長及３月零售銷售＊



在數據方面，明早１０：００ａｍ，中國公布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料

由上升１﹒５％逆轉至下挫１２％；年率料由上升６％轉差至跌６％；國內生產總值（年初至今

）第一季年率料由上升６﹒１％轉為下跌５﹒５％。內地３月城鎮固定資產投資（年初至今）年

率跌幅料由２４﹒５％收窄至１５％。內地３月工業生產（年初至今）年率跌幅料由１３﹒５％

收縮至１０％。內地３月零售銷售（年初至今）年率跌幅料由２０﹒５收窄至

１２﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，月率料由０﹒２％升上０﹒５％；年率料

由１﹒２％放緩至０﹒８％。

１０：００ｐｍ，美國公布３月領先指標，料由上升０﹒１％轉為下滑７﹒１％。



＊中國鐵塔派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：達利國際（００６０８）、中國鐵塔（００７８８）和國

電科環（０１２９６）等。（ｈｏ）

