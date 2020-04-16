【本港經濟】陳茂波：今年香港ＧＤＰ預測或進一步下調

《經濟通通訊社１６日專訊》香港財政司司長陳茂波接受《南華早報》專訪時表示，香港今
年ＧＤＰ預測或進一步下調，之前政府預測今年香港ＧＤＰ下降１﹒５％。
他亦預期，儲備金或從１﹒１萬億元縮減至約８０００億元，即約１５個月的公共支出，仍
然相信香港有能力抵禦任何貨幣衝擊。他指，政府已經通過與各種貨幣當局達成的新安排，增加
流動性，抵抗新冠肺炎疫情的衝擊。（ｂｎ）
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